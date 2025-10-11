"Мивина" из Харькова: история украинской лапши, принесшей миллиарды вьетнамцу (фото, видео)

От дешевого быстрого перекуса до международного бренда Nestlé — история "Мивины"

Легендарная еда 90-х, которая дала название другим похожим продуктам — "Мивина" родилась в 1995 году в Харькове. Ее изобретатель, вьетнамец Фам Нят Вионг, благодаря "Мивини" стал первым долларовым миллиардером Вьетнама.

Как "Мивина" покорила Украину: история бренда, сделавшего вьетнамца миллиардером

90-е в Украине не были временами, когда казалось бы реальным начать многомиллиардный бизнес. Но Фам Нят Вионг решил иначе – он в 1993 году приехал в Харьков и сначала открыл с женой ресторан вьетнамской кухни. Но дела шли вяло. Чтобы запустить бизнес, Вионг взял кредит под 8% в месяц – рискованный шаг, но он поверил в свою идею. Так, в 1995 году на украинском рынке появилась первая "Мивина" — вермишель, которую можно было приготовить, просто залив кипятком. Изготовлял ее завод "Техноком".

Быстрая вермишель стала частью украинского быта

Продукт сразу приобрел популярность: простой, недорогой, сытный и быстрый в приготовлении. Уже к 1997 году продажи достигли 1 миллиона долларов, а название бренда стало нарицательным — украинцы стали называть любую лапшу быстрого приготовления "мивиной", независимо от производителя. Название происходит от вьетнамского "mì Việt Nam", переводимого как "вьетнамская лапша".

Характерный вид "Мивины"

Завод "Мивина" в Харькове

От приправ к пюре: расширение ассортимента

Благодаря успеху вермишели компания быстро развивалась.

1999 год — запуск линии вкусовых приправ "Мивина" .

— запуск линии . 2000 год – производство первого в Украине картофельного пюре быстрого приготовления , которое готовилось всего за 3 минуты.

– производство , которое готовилось всего за 3 минуты. 2002 год — бренд получил многочисленные награды: "Выбор года", "Золотая торговая марка", "Европейское качество".

К 2004 году уровень потребления "Мивины" достиг рекордных 97% среди украинских покупателей в этой категории. Линейка расширялась, увеличился ассортимент. В феврале 2010 года корпорация "Техноком" вошла в состав швейцарского пищевого гиганта Nestlé. По разным источникам, сумма сделки составляла около 150 миллионов долларов.

"Мивина" стала частью многомиллионной корпорации

Дальнейшая судьба "Технокома" и основателя компании

После продажи "Мивины" Вионг начал инвестировать в недвижимость во Вьетнаме. В 2000 году он основал компанию Vingroup, которая впоследствии превратила небольшой остров в роскошный курорт, а затем в целую сеть гостиниц, парков и развлекательных центров. Сегодня Фам Нят Вионг – первый вьетнамский долларовый миллиардер и самый богатый человек Вьетнама, но путь к этому начался именно в Украине – с маленькой пачки лапши под названием "Мивина".

Раньше "Мивину" производили только в Харькове, и из-за постоянных обстрелов отдали на благотворительность имеющуюся лапшу, а производство свернули. Зато открыли на Волыни. Компания Nestlé еще в конце 2022 года объявила о намерении построить новую фабрику в Смолыгове, где будут производить легендарную "Мивину" для украинского рынка и экспорта в страны ЕС.

Первая производственная линия новой фабрики в Смолыгове

По словам вице-президента Nestlé Марко Сеттембри, украинская "Мивина", которая сейчас продается под брендом "Maggi", приобрела особую популярность в Германии, Франции и Великобритании.

