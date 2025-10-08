Ее вели на допрос, привязав к коню: за что советская власть ненавидела Елену Пчилку (фото)

Эта общественная деятельница все время была предана своей родине и слову и за это ее неоднократно хотели арестовать

Елену Пчилку, или Ольгу Косач, знают как мать Леси Украинки, но она была еще одной из самых ярких фигур украинского национального и культурного возрождения. Женщина всю жизнь отстаивала украинское слово, язык и идентичность в те времена, когда за это преследовали.

Судьба писательницы была полна потерь, цензуры и несправедливости. Однако она осталась несокрушимой и преданной своей Родине. Об интересных моментах из ее жизни написал "Телеграф".

Будущая писательница, этнограф и активная деятельница украинского движения Ольга Драгоманова-Косач, известная под псевдонимом Елена Пчилка родилась 17 июня 1849 года и росла в атмосфере любви к родному слову и народным традициям. Начальное образование она получила дома под наблюдением матери Елизаветы Драгомановой, женщины образованной и глубоко национально сознательной.

В 12 лет Ольга поступила в Образцовый пансион для благородных девиц в Киеве, которым руководила Аделаида Ганф-Нельговская. Учебное заведение считалось одним из лучших в городе — здесь преподавали ведущие профессора мужских гимназий. Ученицы изучали русский, французский и немецкий языки, историю, географию, естествознание, педагогику, рисование и музыку, а также осваивали светские манеры, танцы и рукоделие.

Косач училась в Киевском институте благородных девушек

В 1868 году Ольга вышла замуж за Петра Косача, юриста и будущего общественного деятеля. Их свадьба состоялась в селе Пирогово близ Киева, а среди свидетелей были известные деятели — Владимир Антонович, Василий и Александр Костяковски, а также Михаил Драгоманов, брат невесты.

Муж Елены Пчелки — Петр Косач

В том же году супруги переехали в Звягель (ныне Новоград-Волынский), где Елена Пчилка начала собирать народные песни, легенды, обряды и образцы украинской вышивки — все, что могло сохранить память о народной культуре. В 1871 году в семье родилась дочь Лариса, будущая Леся Украинка, которая продолжила дело матери и стала символом украинского слова.

Всего Ольга и Петр Косачи воспитали шестерых детей — двух сыновей и четырех дочерей:

Леся Украинка;

Косач Михаил Петрович;

Косач-Борисова Изидора Петровна;

Косач-Кривинюк Ольга Петровна;

Косач Николай Петрович;

Косач-Шимановская Оксана Петровна.

С 1925 года Елена Пчилка жила в Киеве вместе с семьями дочерей Ольги и Изидора. Писательница умерла 4 октября 1930 года. Ее похоронили на Байковом кладбище в Киеве — рядом с мужем, дочерью Лесей Украинкой и сыном Михаилом.

Как выглядит могила Ольги Косач

Сердце, которое не изменило Украине даже после тяжелой судьбы

Елена Пчилка глубоко понимала, что патриотизм начинается с семьи. Она писала, что будущее родины зависит от того, вырастет ли ребенок другом или врагом Украины, и от того, как будет учить его семья с детства, говорится на сайте "Семья и дом".

За свою принципиальную позицию и смелость в публикациях, в частности в журнале "Родной край", писательницу неоднократно обвиняли в национализме, шовинизме и антисемитизме. Она испытала травлю от тех, кто любил Россию, однако не отступила от собственных убеждений.

Жизнь жестоко испытывала Елену Пчилку: за десять лет она потеряла сына Михаила, мужа и дочь — Лесю Украинку. И даже после этого оставалась несгибаемой.

В 1920 году советские власти арестовали ее за выступление на крестьянской конференции в Гадяче — старую писательницу вели на допрос, привязав к коню. Ей удалось избежать тюрьмы, но преследования не прекратились. В 1929 году в ее киевском доме провели обыск, однако ареста удалось избежать только из-за преклонного возраста — Ольге Петровне было больше 80 лет, и она уже не вставала с постели.

