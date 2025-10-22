Она знала, что ее убьют: почему КГБ боялся украинской художницы Аллы Горской (фото)

Замолчать женщину навек, вероятно, заставило КГБ, потому что могла открыться ужасная правда о "Быковнянских могилах"

Алла Горская — художница, шестидесятница и правозащитница, которую убили в 1970 году за ее гражданскую позицию. Она выступала против советских репрессий, поддерживала политзаключенных и не боялась открыто говорить о преступлениях власти.

В сентябре 1929 года в Ялте родилась художница, общественный деятель и правозащитница Алла Горская — одна из самых ярких фигур украинского движения шестидесятников. "Телеграф" решил рассказать о ее непростой судьбе.

Родилась в Ялте, пережила две блокадные зимы

Она была дочерью известного кинодеятеля Александра Горского, в разные годы возглавлявшего студии "Ленфильм", Ялтинскую, Киевскую и Одесскую киностудии, а также театр-студию киноактера на киностудии имени Довженко. Детство Аллы пришлось на трудные годы войны — она пережила две блокадные зимы в Ленинграде, а ее старший брат Арсен погиб на фронте.

В 1943 году семья переехала в Киев. Здесь Алла окончила художественную школу имени Шевченко с золотой медалью, а впоследствии – Киевский художественный институт. В 1952 году она вышла замуж за студента этого же вуза, художника Виктора Зарецкого, ставшего ее творческим партнером. Произведения Горской экспонировались на выставках, а в 1959 году за работы шахтерского цикла она была принята в Союз художников.

Искусство и гражданская позиция Аллы Горской

В начале 1960-х Алла Горская стала одной из лидеров движения "шестидесятников". Вместе с Лесем Танюком, Иваном Светличным, Василием Симоненко и другими деятелями культуры она основала Клуб творческой молодежи "Современник", который стал центром национального возрождения в советском Киеве.

Она организовывала литературно-художественные вечера, выставки, празднование Шевченковских дней, поддерживала репрессированных художников и их семьи.

В 1962 году Горская вместе с Танюком и Симоненко открыла места массовых захоронений жертв НКВД в Быковне, на Лукьяновском и Васильковском кладбищах и сообщила об этом городским властям. Раньше мы писали о том, какую правду пыталась скрыть советская власть в "Быковнянских могилах".

В 1964 году совместно с Афанасием Заливахой, Галиной Севрук, Галиной Зубченко и Людмилой Семыкиной Горская создала в Красном корпусе Киевского университета витраж "Шевченко. Мать", который был уничтожен накануне открытия по приказу партийного руководства.

После этого Аллу Горскую и Людмилу Семыкину исключили из Союза художников — их обвинили в "идейной враждебности", хотя впоследствии восстановили в членстве.

Преследование и убийство

Горская неоднократно выступала в защиту украинских политзаключенных, подписывала открытые письма протеста, собирала средства для осужденных, ездила на суды. В 1968 году она подписала знаменитое "письмо 139-ти" — протест деятелей культуры против политических репрессий в СССР.

Художницу неоднократно вызывали в КГБ на допросы, угрожали, проводили "профилактические беседы". В 1970 году она отказалась свидетельствовать против арестованного Валентина Мороза, за что попала под еще более пристальное наблюдение.

28 ноября 1970 года Горская отправилась в Васильков, чтобы забрать семейную швейную машинку. 2 декабря ее тело обнаружили в погребе дома ее свекра Ивана Зарецкого.

По официальной версии, Аллу Горскую убил ее свекор, якобы имевший "бытовой конфликт" с невесткой. Днем ранее тело Зарецкого нашли у железной дороги в Фастове. Следствие быстро закрыли. Ей было всего 41 год. Аллу Горскую похоронили в Киеве, на Берковецком кладбище.

Друзья верили – это была расправа КГБ

Близкие соратники Аллы Горской никогда не поверили в "бытовую" версию. Они были убеждены, что это убийство, организованное КГБ из-за ее активной правозащитной деятельности.

Незадолго до смерти художница писала в письме другу Афанасия Заливахи:

Работы художницы Аллы Горской

Алла Горская оставила после себя много работ, среди которых можно отметить:

"Старый двор" Аллы Горской

"Уборка урожая" — Алла Горская

Флаг Победы. Эскиз мозаики в Краснодоне (совместно с Виктором Смирновым и Виктором Зарецким)

"Пионерский контроль" — Алла Горская

"Тарас Шевченко" — Алла Горская

