Герб села символизирует славу выдающегося земляка: где родился маршал авиации Иван Кожедуб

Село, где родился известный пилот Кожедуб, начало существовать, когда там стали жить переселенцы

На севере Сумщины расположено село Ображиевка — одно из древнейших поселений области. Его история достигает нескольких веков, а герб хранит символы, напоминающие о прошлом, в частности о земляке — легендарном летчике Иване Кожедубе.

"Телеграф" решил рассказать об истории родины Ивана Кожедуба и узнать, чем известно это село. Первые поселения на этом месте появились еще в 1604 году.

История села, откуда родом военный деятель и пилот-истребителя Ивана Кожедуба

По преданию старожилов, около 1604 сюда прибыли переселенцы Горлач, Головач и Гопша со своими семьями. Они основали три хутора у озера Попово, которые со временем превратились в деревню.

Официально Ображеевка упоминается с 1669 — тогда архиепископ Лазарь Баранович выдал осадное письмо об основании поселения на месте старого села Ивот. В старых документах село фигурировало также под названием Преображенское, ведь некоторое время принадлежало Новгород-Северскому Спасо-Преображенскому монастырю. Лишь в конце XVII века закрепилось современное название — Ображеевка.

Трагические события в жизни села

Первую Михайловскую церковь построили здесь в 1670 году казаки и монастырские крестьяне. Деревянный храм стоял на холме, но был уничтожен молнией в середине XVIII века. Впоследствии на этом месте построили новую церковь, а в 1831 году – уже каменную, которую построили за средства местных жителей.

Во время Голодомора 1932-1933 годов село попало в так называемую "черную доску", и тогда погибло по меньшей мере шесть его жителей.

Режим «черных досок» стал одним из механизмов Голодомора

Символика

Герб Ображеевки совмещает элементы, отражающие ее историю. В частности, верхнее красное поле с изображением самолета в форме казацкого креста и тремя золотыми звездами символизирует выдающегося уроженца села — Ивана Кожедуба, трижды Героя Советского Союза.

В зеленом поле — архангел Михаил с мечом и щитом, олицетворяющий древнюю Михайловскую церковь и духовное наследие села. Нижняя синяя часть герба с тремя казацкими крестами напоминает о первых поселенцах и трех хуторах, с которых началась история Ображеевки.

Герб Ображеевки напоминает о легендарном летчике Кожедубе и переселенцах

Какие еще есть постройки в Ображеевке

Среди объектов в селе есть МИГ-21 и памятник Ивану Кожедубу, а также братская могила советских воинов и памятник воинам-землякам, церковь святого Михаила и сельский совет.

МИГ-21 как память о выдающемся летчике Кожедубе.

Памятник Ивану Кожедубу – гордость родного села.

Братская могила советских воинов в Ображеевке

Церковь святого Михаила в деревне

Сельский совет — административное сердце Ображеевки

В целом Ображеевка остается селом, где есть обычные дома и царит размеренная атмосфера повседневной жизни.

Ображеевка – село с многовековой историей и традициями.

Традиционные дома деревни среди зеленых лесов и полей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем интересен город, где родилась Лина Костенко.