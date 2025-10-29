Попалась на китайские снасти: рыбак похвастался осенним уловом (фото)

Рыбак из Харькова поймал еще около 7 маленьких щук

Осенний сезон продолжает приносить рыбакам трофеи в виде щук. Недавно харьковчанину попалась щука, причем она поймалась на самые дешевые китайские снасти.

Харьковский рыбак показал рыбу на странице в Facebook. Рыба весит 2,5 килограмма.

Поймать хищницу удалось на недорогие китайские снасти, которые, как написал сам рыболов, "понравились" рыбе.

В то же время он отметил, что маленькие рыбины он не фотографировал, а их было около 6-7 штук. Кроме того, он мог поймать щуку, которая, по его словам, была бы больше этой.

Для справки

Щука — одна из самых коварных и ловких рыб в наших водоемах. Она имеет удлиненное тело, острые зубы и характерный "волчий" взгляд. Ее пятнистая зелено-серая чешуя позволяет мастерски маскироваться среди камыша и водорослей.

Рыбаки отмечают, что лучше всего ловить щуку осенью именно тогда, когда вода становится холоднее, и рыба активно охотится перед зимой. Хищница хорошо реагирует на мормышки, воблеры или черенки, особенно утром или перед закатом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что из-за осеннего сезона на щуку большинство украинских рыбаков хвастаются исключительно этими хищницами. Фотографиями трофеев поделились как с Черкасской, так и из Днепропетровщины.