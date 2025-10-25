Настоящий великан. Рыбалка показал уникальный улов в Запорожье (видео)

Поймали рыбу уже ночью

В Украине рыбаки довольно часто показывают свои уникальные уловы рыбы. Не исключением стал и мужчина из Запорожья, поймавший "настоящего монстра".

Соответствующие видео распространяется в сети. Отмечается, что мужчина в Запорожье поймал большого леща, правда, вес рыбы не известен.

На видео хорошо видно, что рыба достаточно большая, точно больше среднего размера. По словам рыбака, рыба возможно затянет где-то на 1,5-2 кг. Поймали леща ночью, около 22:00.

В комментариях многие пользователи делились своими рекордными уловами в Запорожье, а также писали, что лещ в 1,5 кг не редкость. Некоторые советовали мужчине отпустить рыбу, потому что она может вырасти еще больше.

Для справки

Лещ – это рыба ряда карповидных. Распространен в центральной и средней Европе в озерах, прудах, реках и солоноватых водоемах. Можно встретить даже в отдельных частях Черного и Азовского морей.

Интересно, что окрас леща изменяется в зависимости от возраста рыбы, цвета почвы и воды в водоеме. Так, молодой лещ серо-серебристый, старший темнеет и приобретает золотистый отблеск. В торфяных озерах лещ может иметь бурый цвет. Все плавники у леща серые. Рыба достигает длины 45 см, веса 2,5-3 кг. Живёт до 20 лет, но обычно меньше.

Лещ в южных районах растет быстро, половой зрелости достигает в 3-4 года, при длине около 25 см. В северных озерах и водохранилищах половозрелым становится в 5-8 лет, при длине 30 см и более.

