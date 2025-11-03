Холода наступают: где и когда в Украине ударит мороз

Синоптики предупреждают: после первой декады ноября в Украину придет резкое похолодание.

Последние дни "бабьего лета" подходят к концу и украинцам следует ожидать морозов. Они уже скоро придут в Украину — температура кое-где снизится до -1 градуса.

Что нужно знать

Уже 9 ноября в западных и центральных областях ожидаются первые морозы ноября

Через несколько дней после этого заморозки будут и в других областях

По данным портала Ventusky, первыми холода на себе ощутят жители западной и центральной части страны. На Львовщине, Ивано-Франковской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской области холодный фронт принесет нулевую или отрицательную температуру уже в конце недели, в воскресенье 9 ноября.

Погода в Украине 9 ноября по Ventusky.

О том, что после аномально теплой первой декады ноября придет похолодание, предупреждал и синоптик Игорь Кибальчич. По его прогнозу, средние показатели температуры снизятся на 4 – 8 °С. Т

После этого сайт прогнозов сулит незначительное потепление на несколько дней. Однако 13 ноября холодный фронт с севера принесет заморозки в большинстве областей Украины. Морозы не зацепят только юг и юго-восток.

ПрогнозПогода в Украине 13 ноября по Ventusky

В то же время в больших городах температура может и не пойти ниже нуля. Согласно прогнозу на ноябрь, в Киеве ночью после похолодания ожидается +1 и +2 в некоторые дни.

Погода в Киеве на ноябрь

Ранее "Телеграф" рассказывал, что теплая погода осенью полезна украинцам. Последствия российских ударов по энергетике будут ощутимы во время морозов.