Это не для красоты: зачем белить деревья осенью и как правильно это делать

Когда листья опадут, деревья в саду стоит побелить

Побелка деревьев — важная часть ухода за садом осенью. Это нужно не только для красоты, а в большей мере для защиты деревьев на зиму от влияния погоды и вредителей.

"Телеграф" рассказывает, зачем нужно белить стволы деревьев в саду, как и чем это правильно делать, чтобы сад благополучно пережил зиму.

Несмотря на распространенное мнение о том, что побелка деревьев — это пережиток советского прошлого и нужна исключительно для красоты, оказалось, что это нужно для защиты сада. Об этом рассказала опытная дачница Олеся Васильевна в своем тик-ток видео. По ее словам, побелка — важная часть ухода за деревьями осенью и подготовка их к зиме.

Зимой деревья могут подвергаться перепадам температур и даже солнечным ожогам, так как днем может быть тепло, а ночью — морозы. Побелка стволов в этом случае защитит от такого влияния погодных условий и предотвратит появление трещин в коре, что в свою очередь станет профилактикой грибковых заболеваний.

Белить деревья нужно не полностью, а только ствол — от земли до нижних веток. Делать это можно как только опадут все листья и дерево "упадет в спячку".

К слову, побелка также защитит дерево от вредителей — личинки не выживут в коре, если она будет обработана. Также побеленное дерево не будут обгрызать зайцы или другие дикие животные.

Чтобы приготовить раствор для побелки, смешайте в емкости 2 килограмма гашеной извести, 300 грамм медного купороса, 100 грамм клея ПВА и 10 литров воды. Все это можно наносить на стволы деревьев в сухой день, желательно при температуре от +5 до +10 градусов.

