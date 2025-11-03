"Уходите, мистер понедельник": смешные мемы и приколы о начале рабочей недели

Шутили и о том, как правильно "прятаться" от понедельника

Понедельник довольно часто трудный день, особенно, если это начало рабочего месяца. Однако украинцы не впадают в негатив, а наоборот — создают смешные мемы о первом дне недели.

"Телеграф" собрал самые остроумные шутки и мемы о понедельнике. На большинстве из них изображены котики.

Одним из самых смешных мемов является тот, где большой и черный кот сгоняет со стола меньшего пушистика и садится на его место. Именно так украинцы представляют приход понедельника, ведь сколько бы ни отдыхал, а на работу идти все равно не хочется. Поэтому утро в первый рабочий день может кому-то напоминать прыжок в поток водопада.

Именно поэтому были и шутки о том, как правильно "прятаться" от понедельника, чтобы он не заметил тебя. К тому же в первый рабочий день тяжелых вздохов не миновать. Еще утром точно будут звучать на работе звуки не высыпания, то есть зевания.

Шутили украинцы и о том, как большинство планирует на выходных выспаться, отдохнуть, а фактически утром в зеркале заспанная сова, едва открывающая глаза.

Напомним, украинские создали смешные мемы о Хэллоуине, который праздновали 31 октября. К слову, в этом году многие молодые люди оделись в необычные костюмы, превратив улицы Украины в костюмированный фестиваль. Выглядело это довольно эффектно и красиво.

Ранее "Телеграф" показывал подборку лучших картинок и мемов с котами за неделю.