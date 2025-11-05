Он хотел "откопать" правду: чем жил журналист Вадим Бойко, убитый в собственной комнате (фото)

Официальная причина смерти народного депутата Вадима Бойко – взрыв телевизора

Вадим Бойко — один из первых украинских журналистов, который не боялся поднимать запретные темы. Он говорил о Голодоморе, Чернобыле и коррупции в то время, когда за это могли серьезно наказать.

За свою журналистскую деятельность он "заплатил" собственной жизнью. Есть вероятность, что это был не несчастный случай. "Телеграф" решил рассказать о непростой судьбе выдающегося украинца и обстоятельствах его смерти.

Молодой журналист

В начале ноября 1962 года в Светловодске Кировоградской области родился Вадим Леонидович Бойко — журналист, общественный деятель и народный депутат Украины первого созыва.

Свое образование он получил в местной школе №2, которую окончил с золотой медалью. Первые журналистские материалы Вадима появились в издании "Приднепровская правда". В 1979-1984 годах он учился на факультете журналистики Киевского университета имени Тараса Шевченко.

После окончания вуза Бойко работал редактором и старшим редактором программы "Молодежная студия Гарт" на Украинском телевидении. Несмотря на то, что передачу часто отодвигали в поздний эфир, ее с нетерпением ждали зрители. Именно сюжеты Вадима Бойко отличались остротой и откровенностью — среди них были материалы о Голодоморе 1932–1933 годов, перезахоронении Василия Стуса и правде о катастрофе на Чернобыльской АЭС.

Впоследствии он стал главным редактором молодежных программ Украинского телевидения, сотрудничал с союзной программой "Взгляд" и публиковался в известных газетах — "Комсомольская правда", "Комсомольское знамя", "Независимость".

Бойко активно занимался журналистскими расследованиями, в частности о последствиях чернобыльской трагедии и поисках легендарной библиотеки Ярослава Мудрого.

В марте 1990 года Вадима Бойко избрали народным депутатом Украины от Кременчугского-Автозаводского избирательного округа. На посту заместителя председателя парламентской Комиссии по вопросам гласности и СМИ он способствовал принятию законов, гарантировавших свободу слова и защиту журналистов от цензуры.

Бойко открыто выступал за независимость украинского телевидения и смело поднимал темы, которые тогда считались запретными.

Несчастный случай или заказное убийство

В Киеве 14 февраля 1992 года Вадим Бойко погиб. Официально причиной смерти назвали взрыв телевизора в его комнате в общежитии на улице Довженко. Уголовное дело открывали трижды, однако каждый раз закрывали, квалифицируя произошедшее как несчастный случай.

Друзья и коллеги не соглашались с этой версией, считая, что смерть журналиста могла быть связана с его расследованиями — в частности, относительно исчезновения средств Коммунистической партии Украины после ее запрета Президиумом Верховного Совета УССР.

