Самая короткая и мощная: как звучит забавная украинская фамилия из одной буквы
Все носители проживают в одной области
В числе необычных украинских фамилий есть та, которая состоит всего из одной буквы. Впрочем, и носителей этого родового имени в стране не так уж и много.
Речь идет о фамилии Е. Об этом сообщается на сайте "Рідні", на котором рассказывают о происхождении фамилий и указана информация об украинских именах.
Отмечается, что носителей фамилии Е в Украине всего три. Все они проживают на территории Днепропетровской области.
На карте указано, что один человек с фамилией Е проживает в Каменском, а еще два — в Солонянском районе.
Стоит добавить, что по информации из открытых источников, фамилия Е имеет китайское происхождение. Одни из самых известных носителей: шахматист Е Жунгуан,
шахматист и шахматный тренер Е Цзянчуань, пловчиха и олимпийская чемпионка Е Шивень.
Интересный факт:
Имя и фамилия одного украинца из Тернополя в общем составляют более ста букв — Бронивогневладислав-Эдуардолеонардоконстантинослав Владимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко Николаевич.
