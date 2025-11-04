Самая короткая и мощная: как звучит забавная украинская фамилия из одной буквы

Все носители проживают в одной области

В числе необычных украинских фамилий есть та, которая состоит всего из одной буквы. Впрочем, и носителей этого родового имени в стране не так уж и много.

Речь идет о фамилии Е. Об этом сообщается на сайте "Рідні", на котором рассказывают о происхождении фамилий и указана информация об украинских именах.

Отмечается, что носителей фамилии Е в Украине всего три. Все они проживают на территории Днепропетровской области.

На карте указано, что один человек с фамилией Е проживает в Каменском, а еще два — в Солонянском районе.

В Украине живут люди с самой короткой фамилией - Е. Карта: "Рідні"

Стоит добавить, что по информации из открытых источников, фамилия Е имеет китайское происхождение. Одни из самых известных носителей: шахматист Е Жунгуан,

шахматист и шахматный тренер Е Цзянчуань, пловчиха и олимпийская чемпионка Е Шивень.

Интересный факт:

Имя и фамилия одного украинца из Тернополя в общем составляют более ста букв — Бронивогневладислав-Эдуардолеонардоконстантинослав Владимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко Николаевич.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети обсуждают забавную украинскую фамилию.