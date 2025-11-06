Всего два шага и утром окна сухие: работает ли необычный лайфхак с гранулами (видео)

Гранулы силикагеля должны быть поглотить избыточную влагу

Конденсат на окнах является распространенной проблемой во многих домах и квартирах. Он портит внешний вид стекол, создает лишнюю влагу и может способствовать появлению плесени. И не все лайфхаки способны решить проблему.

В Tik-Tok украинка поделилась видео, показав, работает ли популярный способ по избавлению от конденсата на окнах с помощью гранул силикагеля. Результат ее удивил.

Помогают ли гранулы силикагеля избавиться от конденсата

Среди популярных способов борьбы с конденсатом часто встречается метод с гранулами, которые впитывают лишнюю влагу из воздуха. Эти маленькие шарики действуют как естественный осушитель, помогая уменьшить запотевание окон.ъ

Как избавиться от конденсата на окнах

Однако на практике результат может быть не таким, как ожидается. Украинка рассказала, что для использования метода нужно сделать всего два шага: с помощью малярного скотча сделать внизу окна "карман" и засыпать в него гранулы силикагеля. На утро они должны впитать влагу и сделать окна сухими.

Но на деле эксперимент не удался, потому что карман отклеился, а гранулы рассыпались по подоконнику. К утру окна остались такими же влажными, как и раньше.

Пользователи в комментариях отмечают, что бороться нужно не с последствиями, а с самой причиной появления влаги. По их словам, конденсат на окнах чаще всего связан с плохой вентиляцией в помещении.

Вместо сомнительных лайфхаков они советуют приобрести осушитель воздуха, чаще проветривать комнаты, заменить старые стеклопакеты на новые, а также убрать с подоконника растения.

Также комментаторы указали, что гранулы на самом деле впитали немного влагу, поэтому стали тяжелее, соответственно, поэтому карман из скотча отклеился от окна.

"Телеграф" писал ранее, что сделать, чтобы окна перестали "плакать". Поможет простое копеечное средство.