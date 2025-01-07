"Реки" на окнах так и текут: что поставить на подоконник, чтобы спастись от конденсата

Наполните банку одним дешевым средством

Конденсат на окнах может привести к неприятным последствиям — он способствует появлению вредной плесени в доме. Избежать этого можно с помощью осушителя воздуха или его простого и недорогого аналога, сделанного своими руками.

Осушитель воздуха можно изготовить своими руками. Если в вашем доме высокая влажность, а вентиляция работает недостаточно эффективно, стоит использовать дополнительные приспособления. Они помогут эффективно предотвратить образование конденсата и появление плесени.

Как избавиться от конденсата на окнах

Заполните обычную банку силикагелем и закройте ее крышкой с отверстиями, пишет Daily Record. Для этого можно проколоть крышку с помощью отвертки. После этого поставьте банку у окна.

Достаточно менять силикагель каждые две недели — так можно достичь лучших результатов. В качестве альтернативы можно использовать древесный уголь, который также эффективно поглощает влагу из воздуха.

Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Конденсат на окнах может образовываться в течение всей осени из-за перепадов температур. Он не только ухудшает внешний вид стекол, но и провоцирует появление плесени, опасной не только для людей, но и ваших денег. Ранее мы рассказывали, как уберечь купюры от плесени.