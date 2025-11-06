Сильно бьет по карману? Украинцы подсчитали, сколько тратят в месяц за работу новогодней гирлянды

Расход электроэнергии сильно зависит от нескольких факторов

В преддверии Нового года многие украшают квартиры и окна гирляндами, создавая в доме атмосферу праздника. Но задумывались ли вы, сколько электроэнергии потребляет праздничная иллюминация?

В социальной сети Threads подсчитали, сколько света "намотает" гирлянда в 9 Вт, если включать ее каждый день. Украинцы подсчитали стоимость расходов в месяц.

Сколько электроэнергии "съедает" гирлянда

Новогодние гирлянды действительно создают в доме атмосферу праздника и уюта, но насколько сильно они бьют по карману? Украинка рассказала, что ежедневно включает свою гирлянду на 5 часов и поинтересовалась у пользователей, во сколько ей обойдется ее работу за месяц.

Сколько в месяц обойдется работа новогодней гирлянды

В комментариях украинцы быстро подсчитали: при мощности гирлянды 9 Вт, ежедневной работе по 5 часов и цене электричества в 4,32 грн за кВт, расходы на гирлянду составят 5,83 грн в месяц (1.35 кВт).

Многие пользователи отметили, что очень часто пользуются декоративным освещением, потому что оно почти не "съедает" энергию.

Сколько электроэнергии потребляет гирлянда

Однако важно учитывать, что расход энергии гирлянды зависит от нескольких факторов. Важны мощность ламп, тип освещения и время работы: LED-гирлянды потребляют минимальное количество энергии, тогда как модели с лампами накаливания могут съедать в несколько раз больше. Также на расход влияют длина гирлянды и количество включенных огоньков.

