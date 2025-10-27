Не теряет популярности и сейчас: какая песня была хитом 1997 года

Сейчас эта песня снова стала популярной

В 90-е выпускали песни, которые становились саундтреками жизни целых поколений. Одной из таких была песня "8-й колір" группы Мотор’Ролла, которая стала популярной по всей Украине. В те времена появилось много треков, которые сегодня получили второе дыхание.

В 1997 году украинцы услышали композицию "А я пливу" певицы Ирины Билык. Она записала этот трек в "Украинской профессиональной студии". Композиция вошла в альбом исполнительницы "Фарби", продюсером которого был Юрий Никитин. И слова, и музыку к песне написала сама Билык.

"А я пливу" стала одним из самых популярных треков альбома. Клип снял режиссер Максим Паперник на Киностудии имени Александра Довженко. В видеоработе певица предстала в полупрозрачной мокрой одежде. Она двигалась в лодке, окруженной змеями.

Ирина Билык — "А я пливу"

В 2015 году песню перепел исполнитель Alekseev. Она вошла в его дебютный альбом "Пьяное солнце".

Алексеев — "А я пливу"

"А я пливу" считается одним из самых больших хитов украинской поп-музыки. Она вошла в рейтинг "Сто хитов независимости Украины" издания "Главком". Также трек признали главным хитом 1997 года в отечественной поп-музыке в спецпроекте ТСН "Поющая Украина. Хиты 25 независимых лет".

