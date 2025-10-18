Укр

Она продолжает звучать даже спустя 20 лет: какая песня остается любимой среди украинцев (видео)

Эта песня стала символом целого поколения

Есть песни, которые не теряют своей актуальности даже спустя 20 лет. Среди них трек Юлии Рай "Двічі в одну річку не ввійдеш" и легендарная композиция группы Скрябин "Старі фотографії".

"Телеграф" решил выяснить, что известно о культовой песне. Ее текст и мелодия остаются любимыми среди украинцев по сей день.

Какая украинская песня была самой популярной в 2005 году

Песня "Старі фотографії", написанная Кузьмой Скрябином, вышла в 2005 году и вошла в его успешный альбом "Танго". Этот трек стал знаковым в его карьере.

Песня о ностальгии, быстротечном времени и настоящей дружбе быстро нашла отклик в сердцах миллионов украинцев. Она сочетает трогательный текст и мелодию, которая западает в душу с первых секунд, что сделало ее одной из самых любимых композиций группы.

Сам Кузьма говорил, что посвятил песню своим друзьям, которые всегда были рядом, несмотря ни на что.

"Старі фотографії" – там даже есть аннотация на альбоме – посвящается моим друзьям, которые в добрый или злой час всегда рядом со мной. И не раз, и не сотни раз я в этом убеждался. Большое им спасибо. И я склоняю перед ними голову

Кузьма Скрябин

Прошло уже 20 лет, и, к сожалению, самого Скрябина давно нет с нами. Но его музыка живет, а песни продолжают объединять слушателей. "Старі фотографії" до сих пор остается любимой: ее напевают, создают каверы, используют в своих видео. Эта композиция стала настоящей классикой украинской сцены и продолжает трогать сердца людей.

