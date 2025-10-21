Ее мелодия зажигает толпу по сей день: какая украинская песня 2005 года влюбила в себя слушателей (видео)

Эта песня стала настоящим хитом украинского рока

В 2005 году украинская музыка подарила слушателям настоящие хиты, которые с годами стали классикой. Среди них душевный хит "Старі фотографії" Скрябина и яркий "8-й колір", мгновенно завоевавший популярность.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о культовой песне. Ее слова украинцы напевают до сих пор.

Какая песня была популярной в Украине в 2005 году

В 2005 году песня "8-й колір" группы Мотор'Ролла стала одной из самых популярных в Украине. Она быстро попала в ротацию на радио и телеканалах, а спустя всего неделю заняла первое место в топ-20 "М1". Благодаря эмоциональному тексту и мелодичному звучанию, композиция мгновенно завоевала любовь слушателей.

Автором текста песни стала Тамара Приймак. По словам вокалиста Сергея Присяжного, музыку к этой песне он написал в поезде, возвращаясь из Киева в Хмельницкий, где в роддоме находилась его жена.

Подруга Тома Приймак передала мне пачку стихов. А когда я через полгода достал е, сразу увидел текст "8-й колір". На ходу накидал музыку, вернулся в Хмельницкий и показал песню ребятам Сергей Присяжный

Группа Мотор'ролла

Песня популярна и по сей день, ведь ее слушают на радио, стриминговых платформах и на концертах группы. Ее припев продолжает зажигать толпу и композиция давно стала настоящей классикой украинского рока. В 2019 году на песню был выпущен кавер группы "Біла Вежа", который также получил положительные отклики слушателей, сохранив оригинальную энергетику и дух композиции.

