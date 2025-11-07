Только фильмы ужасов снимать: где в Украине есть заброшенный санаторий, в котором лечились чернобыльцы (фото)

Среди леса и сада в поселке Рай-Оленовка скрывается постепенно разрушающийся оздоровительный комплект

Заброшенный санаторий в поселке Рай-Оленевка недалеко от Харькова сегодня выглядит как место из фильма ужасов. Когда-то здесь лечили и восстанавливали пациентов, а сейчас территория привлекает сталкеров.

Увидеть это место можно за 12 километров от города. Само здание расположено среди большого сада и парка. "Телеграф" решил рассказать историю санатория, взяв данные из "Find-way".

Бывший оздоровительный комплекс среди леса

Территория площадью 25 гектаров включает большой сад и парк, а ниже корпусов расположен живописный пруд "Рай-Оленевский". Сами здания окружены смешанным лесом из сосен и лиственных деревьев, что придает месту особую атмосферу.

Бывший рекреационный центр

Санаторий состоял из пяти отделений, три из которых были реабилитационными: гастроэнтерологическое отделение для взрослых, отделение матери и ребенка, реабилитация после операций на органах пищеварения, отделение для чернобыльцев и отдельное отделение для семей, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Коридоры и помещения корпусов

На территории сохранилось несколько зданий с номерами на 2, 3 и 4 места. Одно из них, судя по всему, изначально было двумя отдельными корпусами, объединенными впоследствии в один. Вдоль пруда можно увидеть одноэтажное здание, которое ранее служило столовой. Попасть внутрь можно через подвал, где сохранились длинные коридоры, старые лифты, холодильники и тележки.

Здание бывшей столовой с заброшенным фасадом

Старые двери и здания санатория

Рядом с бывшей столовой расположен источник минеральной воды и клуб санатория — одно из красивейших зданий на территории. Там когда-то работали актовый зал, библиотека и видеозал. Другие корпуса охраняются, поэтому в них не советуют заходить, но исследование территории открывает много интересных ракурсов и архитектурных деталей советского периода.

Добраться до санатория можно электричкой до станции "Рай-Оленевка" или маршруткой от метро "Холодная гора". От остановки до территории – около десяти минут пешком.

