Самые рыночные сорта винограда — ТОП-5 продаж в Украине
ТОП-5 сортов винограда, востребованного на рынке. Крупные ягоды и грозди — красота, мимо которой никто не пройдет.
Выращивая виноград для себя, всегда можно излишки продать соседям или даже на рынке. Какой виноград всегда пользуется спросом в Украине и требует минимум обработок, чтобы вложения возвращались сторицей: называем ТОП-5 самых востребованных сортов.
Аркадия
Безусловным лидером на протяжении многих лет является Аркадия, сорт селекции Таировского института под Одессой. Крупная бочкообразная ягода с легким мускатом, привлекательный бело-желтый цвет. К важным достоинствам сорта нужно обязательно отнести способность закладывать крупные грозди на короткой обрезке. Достаточно 2-3 почек, чтобы гарантировать урожай вкусной солнечной ягоды.
Преображение
Преображение — сорт знаменитого селекционера Крайнова В.Н, в свое время вызвал настоящую сенсацию. С тех пор этот сорт хорошо знают и виноградари-профессионалы, и простые любители винограда. Очень крупная ягода с розовым бочком, огромные грозди могут достигать 3-4 кг. Вкус простой, но гармоничный. Интересно, что многие селекционеры и сейчас стараются превзойти этот сорт, но пока что новые формы только остаются быть "как Преображение", но не способны заменить его.
Дубовский розовый
Эта гибридная форма несколько лет назад вызвала переполох своим размером и красотой. И хотя она считается весьма капризной в выращивании, отказать ей в достоинствах нельзя: если ее вывозят на рынок, виноград разлетается на ура.
Каталония, Атос, Краса Балок
Нельзя называть что-то одно, если есть целый ряд достойных форм винограда. Примечательно, что все три были выведены украинскими селекционерами: Каталония от Бурдака А.Н, Атос от Бондарчука В.К, а Краса Балок от Романчукевича В.Е. Это крупный синий, очень урожайный виноград, каждый по своему хорош. Ультрараннее созревание позволяет получить раннюю продукцию, порадовать вкусным урожаем родных и близких, а еще и выгодно реализовать ее на рынке.
Кишмиши Велес и Соломия
Современный виноградный рынок невозможно представить без кишмишей. Это ягода, в которой нет семечек, и которую без малейшей опаски можно давать маленьким деткам. Впрочем, взрослые также не против полакомиться такой вкуснотищей.
Последние годы в начале августа активно идет в продажу кишмиш Велес селекции запорожского специалиста Загорулько В.В. Его легко узнать по массивным гроздьям на 2-3 кг в среднем, ягоды розового цвета с легким мускатом. Сравнительно недавно у Велеса появилась "сестричка-блондинка" под звучным украинским именем Соломия. У кого еще не посажен этот кишмиш — настоятельно рекомендуем. Ранний срок созревания, красивый соломенный цвет ягоды, отсутствие косточек и яркий впечатляющий мускат — это все она, Соломия.
