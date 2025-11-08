Самые рыночные сорта винограда — ТОП-5 продаж в Украине

ТОП-5 сортов винограда, востребованного на рынке. Крупные ягоды и грозди — красота, мимо которой никто не пройдет.

Выращивая виноград для себя, всегда можно излишки продать соседям или даже на рынке. Какой виноград всегда пользуется спросом в Украине и требует минимум обработок, чтобы вложения возвращались сторицей: называем ТОП-5 самых востребованных сортов.

Аркадия

Безусловным лидером на протяжении многих лет является Аркадия, сорт селекции Таировского института под Одессой. Крупная бочкообразная ягода с легким мускатом, привлекательный бело-желтый цвет. К важным достоинствам сорта нужно обязательно отнести способность закладывать крупные грозди на короткой обрезке. Достаточно 2-3 почек, чтобы гарантировать урожай вкусной солнечной ягоды.

Аркадия — виноград буквально наполнен солнцем)

Преображение

Преображение — сорт знаменитого селекционера Крайнова В.Н, в свое время вызвал настоящую сенсацию. С тех пор этот сорт хорошо знают и виноградари-профессионалы, и простые любители винограда. Очень крупная ягода с розовым бочком, огромные грозди могут достигать 3-4 кг. Вкус простой, но гармоничный. Интересно, что многие селекционеры и сейчас стараются превзойти этот сорт, но пока что новые формы только остаются быть "как Преображение", но не способны заменить его.

Преображение — стандарт рыночной ягоды

Дубовский розовый

Эта гибридная форма несколько лет назад вызвала переполох своим размером и красотой. И хотя она считается весьма капризной в выращивании, отказать ей в достоинствах нельзя: если ее вывозят на рынок, виноград разлетается на ура.

Дубовский розовый: гроздь может достигать 4-5 кг. Вкус простой, но вид ягоды завораживает.

Каталония, Атос, Краса Балок

Нельзя называть что-то одно, если есть целый ряд достойных форм винограда. Примечательно, что все три были выведены украинскими селекционерами: Каталония от Бурдака А.Н, Атос от Бондарчука В.К, а Краса Балок от Романчукевича В.Е. Это крупный синий, очень урожайный виноград, каждый по своему хорош. Ультрараннее созревание позволяет получить раннюю продукцию, порадовать вкусным урожаем родных и близких, а еще и выгодно реализовать ее на рынке.

Красавица Каталония

Кишмиши Велес и Соломия

Современный виноградный рынок невозможно представить без кишмишей. Это ягода, в которой нет семечек, и которую без малейшей опаски можно давать маленьким деткам. Впрочем, взрослые также не против полакомиться такой вкуснотищей.

Последние годы в начале августа активно идет в продажу кишмиш Велес селекции запорожского специалиста Загорулько В.В. Его легко узнать по массивным гроздьям на 2-3 кг в среднем, ягоды розового цвета с легким мускатом. Сравнительно недавно у Велеса появилась "сестричка-блондинка" под звучным украинским именем Соломия. У кого еще не посажен этот кишмиш — настоятельно рекомендуем. Ранний срок созревания, красивый соломенный цвет ягоды, отсутствие косточек и яркий впечатляющий мускат — это все она, Соломия.

Это кишмиш Велес, а Соломия такая же, только желтая)

