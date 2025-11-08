Кращі ринкові сорти винограду — ТОП-5 продажів в Україні
ТОП-5 сортів винограду, затребуваного на ринку. Великі ягоди та грона — краса, повз яку ніхто не пройде.
Вирощуючи виноград для себе, завжди можна надлишки продати сусідам чи навіть на ринку. Який виноград завжди має попит в Україні і вимагає мінімум обробок, щоб вкладення поверталися сторицею: називаємо ТОП-5 найпопулярніших сортів.
Аркадія
Безперечним лідером протягом багатьох років є Аркадія, сорт селекції Таїровського інституту під Одесою. Крупні бочкоподібні ягоди з легким мускатом, привабливий біло-жовтий колір. До важливих переваг сорту потрібно обов’язково віднести здатність закладати великі грона на короткій обрізці. Достатньо 2-3 бруньок, щоб гарантувати врожай смачної сонячної ягоди.
Преображення
Преображення – сорт знаменитого селекціонера Крайнова, що свого часу викликав справжню сенсацію. З того часу цей сорт добре знають і виноградарі-професіонали, і звичайні любителі винограду. Дуже велика ягода з рожевим бочком, величезні грона можуть досягати 3-4 кг. Смак простий, але гармонійний. Цікаво, що багато селекціонерів і зараз намагаються перевершити цей сорт, але поки що нові форми тільки залишаються бути "як Преображення", але не здатні замінити його.
Дубівський рожевий
Ця гібридна форма кілька років тому викликала переполох своїм розміром та красою. І хоча вона вважається дуже примхливою у вирощуванні, відмовити їй у перевагах не можна: якщо її вивозять на ринок, виноград розлітається на ура.
Каталонія, Атос, Краса Балок
Не можна називати щось одне, якщо є ціла низка гідних форм винограду. Примітно, що всі троє були виведені українськими селекціонерами: Каталонія від Бурдака, Атос від Бондарчука, а Краса Балок від Романчукевича. Це великий синій, дуже врожайний виноград, кожен по-своєму хороший. Ультраранне дозрівання дозволяє отримати ранню продукцію, порадувати смачним урожаєм рідних та близьких, а ще й вигідно реалізувати її на ринку.
Кишмиши Велес та Соломія
Сучасний виноградний ринок неможливо уявити без кишмишів. Це ягода, в якій немає насіння, і яку без найменшого побоювання можна давати маленьким діткам. Втім, дорослі також не проти поласувати такою смакотою.
Останні роки на початку серпня активно йде у продаж кишмишіВелес селекції запорізького фахівця Загорулька. Його легко впізнати за масивними гронами по 2-3 кг в середньому, ягодами рожевого кольору з легким мускатом. Порівняно нещодавно у Велеса з’явилася "сестричка-блондинка" під гучним українським ім’ям Соломія. У кого ще не посаджений цей кишмиш — рекомендуємо. Ранній термін дозрівання, гарний солом’яний колір ягоди, відсутність кісточок і яскравий мускат — це все вона, Соломія.
