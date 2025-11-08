Кращі ринкові сорти винограду — ТОП-5 продажів в Україні

ТОП-5 сортів винограду, затребуваного на ринку. Великі ягоди та грона — краса, повз яку ніхто не пройде.

Вирощуючи виноград для себе, завжди можна надлишки продати сусідам чи навіть на ринку. Який виноград завжди має попит в Україні і вимагає мінімум обробок, щоб вкладення поверталися сторицею: називаємо ТОП-5 найпопулярніших сортів.

Аркадія

Безперечним лідером протягом багатьох років є Аркадія, сорт селекції Таїровського інституту під Одесою. Крупні бочкоподібні ягоди з легким мускатом, привабливий біло-жовтий колір. До важливих переваг сорту потрібно обов’язково віднести здатність закладати великі грона на короткій обрізці. Достатньо 2-3 бруньок, щоб гарантувати врожай смачної сонячної ягоди.

Аркадія — виноград буквально наповнений сонцем)

Преображення

Преображення – сорт знаменитого селекціонера Крайнова, що свого часу викликав справжню сенсацію. З того часу цей сорт добре знають і виноградарі-професіонали, і звичайні любителі винограду. Дуже велика ягода з рожевим бочком, величезні грона можуть досягати 3-4 кг. Смак простий, але гармонійний. Цікаво, що багато селекціонерів і зараз намагаються перевершити цей сорт, але поки що нові форми тільки залишаються бути "як Преображення", але не здатні замінити його.

Преображення – стандарт ринкової ягоди

Дубівський рожевий

Ця гібридна форма кілька років тому викликала переполох своїм розміром та красою. І хоча вона вважається дуже примхливою у вирощуванні, відмовити їй у перевагах не можна: якщо її вивозять на ринок, виноград розлітається на ура.

Дубівський рожевий: гроно може досягати 4-5 кг. Смак простий, але вид ягоди зачаровує.

Каталонія, Атос, Краса Балок

Не можна називати щось одне, якщо є ціла низка гідних форм винограду. Примітно, що всі троє були виведені українськими селекціонерами: Каталонія від Бурдака, Атос від Бондарчука, а Краса Балок від Романчукевича. Це великий синій, дуже врожайний виноград, кожен по-своєму хороший. Ультраранне дозрівання дозволяє отримати ранню продукцію, порадувати смачним урожаєм рідних та близьких, а ще й вигідно реалізувати її на ринку.

Красуня Каталонія

Кишмиши Велес та Соломія

Сучасний виноградний ринок неможливо уявити без кишмишів. Це ягода, в якій немає насіння, і яку без найменшого побоювання можна давати маленьким діткам. Втім, дорослі також не проти поласувати такою смакотою.

Останні роки на початку серпня активно йде у продаж кишмишіВелес селекції запорізького фахівця Загорулька. Його легко впізнати за масивними гронами по 2-3 кг в середньому, ягодами рожевого кольору з легким мускатом. Порівняно нещодавно у Велеса з’явилася "сестричка-блондинка" під гучним українським ім’ям Соломія. У кого ще не посаджений цей кишмиш — рекомендуємо. Ранній термін дозрівання, гарний солом’яний колір ягоди, відсутність кісточок і яскравий мускат — це все вона, Соломія.

Це кишмиш Велес, а Соломія така сама, тільки жовта)

