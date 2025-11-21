Что нельзя делать в праздник Богородицы 21 ноября, чтобы не ушли насовсем деньги
Узнайте, почему сегодня нельзя кричать на любимцев и суетиться
В эту пятницу христиане восточного обряда встречают большое событие — праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы. До смены церковного календаря на новоюлианский стиль мать Иисуса Христа чтили 4 декабря.
Православные верующие и греко-католики вспоминают день, когда родители Девы Марии – Иоаким и Анна – привели ее в Иерусалимский храм. Согласно преданию, в возрасте трех лет Мария была введена в храм, где посвятила себя служению Богу. Здесь она росла, училась молитве и изучала Священное Писание, готовясь к будущей роли Матери Божьей.
Праздник имеет большое духовное значение для христиан. В этот день принято посещать храмы, участвовать в праздничных богослужениях и читать молитвы, символизирующие введение Марии в храм и ее преданность Богу.
В этот день традиционно накрывают праздничные столы. Поскольку Введение во храм Пресвятой Богородицы приходится на Рождественский пост, празднование обычно проходит скромно, однако разрешается употребление рыбы, растительного масла и небольшого количества вина.
Что нельзя делать 21 ноября
- Делать что-то торопясь — дело развалится.
- Заниматься рукоделием — проблемы будут ходить по пятам.
- Давать в долг деньги — долго будут трудности с финансами.
- Кричать на домашних животных — могут внезапно пропасть.
Народные приметы 21 ноября
- Мороз и снег — зима будет снежная и морозная.
- Небо затянуло облаками — погода ухудшится.
- Целый день идет снег — будет хороший урожай хлеба.
У кого именины 21 ноября
Сегодня именины отмечают Павел, Алексей, Владимир, Николай, Ада и Мария.
Праздники и события 21 ноября
- День Достоинства и Свободы в Украине
- Всемирный день телевидения (World Television Day)
- Международный день борьбы с издевательствами (International STAND UP to Bullying Day)
- Всемирный день рыбного промысла (World Fisheries Day)
- Всемирный день приветствий (World Hello Day)
- Европейский день муковисцидоза (European Cystic Fibrosis Awareness Day)
