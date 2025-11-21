Что нельзя делать в праздник Богородицы 21 ноября, чтобы не ушли насовсем деньги

Узнайте, почему сегодня нельзя кричать на любимцев и суетиться

В эту пятницу христиане восточного обряда встречают большое событие — праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы. До смены церковного календаря на новоюлианский стиль мать Иисуса Христа чтили 4 декабря.

Православные верующие и греко-католики вспоминают день, когда родители Девы Марии – Иоаким и Анна – привели ее в Иерусалимский храм. Согласно преданию, в возрасте трех лет Мария была введена в храм, где посвятила себя служению Богу. Здесь она росла, училась молитве и изучала Священное Писание, готовясь к будущей роли Матери Божьей.

Праздник имеет большое духовное значение для христиан. В этот день принято посещать храмы, участвовать в праздничных богослужениях и читать молитвы, символизирующие введение Марии в храм и ее преданность Богу.

В этот день традиционно накрывают праздничные столы. Поскольку Введение во храм Пресвятой Богородицы приходится на Рождественский пост, празднование обычно проходит скромно, однако разрешается употребление рыбы, растительного масла и небольшого количества вина.

Что нельзя делать 21 ноября

Делать что-то торопясь — дело развалится.

Заниматься рукоделием — проблемы будут ходить по пятам.

Давать в долг деньги — долго будут трудности с финансами.

Кричать на домашних животных — могут внезапно пропасть.

Народные приметы 21 ноября

Мороз и снег — зима будет снежная и морозная.

Небо затянуло облаками — погода ухудшится.

Целый день идет снег — будет хороший урожай хлеба.

У кого именины 21 ноября

Сегодня именины отмечают Павел, Алексей, Владимир, Николай, Ада и Мария.

Праздники и события 21 ноября

День Достоинства и Свободы в Украине

Всемирный день телевидения (World Television Day)

Международный день борьбы с издевательствами (International STAND UP to Bullying Day)

Всемирный день рыбного промысла (World Fisheries Day)

Всемирный день приветствий (World Hello Day)

Европейский день муковисцидоза (European Cystic Fibrosis Awareness Day)

