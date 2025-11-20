До зимы еще очень далеко. Где и когда в Украине будет "жарче" всего в ноябре

В конце месяца украинцев будет радовать тепло

До прихода настоящей зимы еще не близко, поскольку в ноябре тепло задержится до конца месяца. Сильных морозов на востоке и юго-востоке Европы не будет, включая Украину.

Что нужно знать:

В Украине до 24 ноября сохранятся теплые ночи и дни

На западе возможны небольшие ночные заморозки

В конце ноября север и запад страны ждет понижение температуры, юг останется теплым

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич.

В восточной и юго-восточной Европе сильных морозов не предвидится, лишь местами возможны небольшие заморозки. В Украине теплая погода сохранится, особенно в период с 21 по 24 ноября:

Ночью температура составит +3…+10 °С

Днем — +11…+17 °С

На западе будет прохладнее: ночью 0…-5 °С, днём -1…+4 °С

Прогноз на 21 ноября. Укргидрометцентр

Прогноз на 22 ноября. Укргидрометцентр

Прогноз на 23 ноября. Укргидрометцентр Прогноз на 24 ноября. Укргидрометцентр

С 25 по 30 ноября температура воздуха начнет заметно понижаться на севере и западе страны, тогда как на юго-восточных территориях относительно теплая погода сохранится. Ночью в этих регионах будет холодно, с показателями от −4 до…+3 °C, а днем воздух прогреется до +2…+8 °C. На юге и в Крыму ночные температуры составят около +1…+7 °C, а днем воздух будет теплым, прогреваясь до +7…+13 °C.

В Украине потеплеет до +13 днем. Скриншот: Ventusky

Прогноз на 25 ноября. Скриншот: Ventusky

Зима 2025-2026 вероятнее всего будет достаточно теплой. Ранее "Телеграф" писал об этом в материале: "Теплее, влажнее, скользче: прогноз на зиму, который удивит даже скептиков".