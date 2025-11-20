До зимы еще очень далеко. Где и когда в Украине будет "жарче" всего в ноябре
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В конце месяца украинцев будет радовать тепло
До прихода настоящей зимы еще не близко, поскольку в ноябре тепло задержится до конца месяца. Сильных морозов на востоке и юго-востоке Европы не будет, включая Украину.
Что нужно знать:
- В Украине до 24 ноября сохранятся теплые ночи и дни
- На западе возможны небольшие ночные заморозки
- В конце ноября север и запад страны ждет понижение температуры, юг останется теплым
Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич.
Детальнее читайте в материале: "Погода сошла с ума: каким областям ждать жару, снег и гололед в ноябре".
В восточной и юго-восточной Европе сильных морозов не предвидится, лишь местами возможны небольшие заморозки. В Украине теплая погода сохранится, особенно в период с 21 по 24 ноября:
- Ночью температура составит +3…+10 °С
- Днем — +11…+17 °С
- На западе будет прохладнее: ночью 0…-5 °С, днём -1…+4 °С
С 25 по 30 ноября температура воздуха начнет заметно понижаться на севере и западе страны, тогда как на юго-восточных территориях относительно теплая погода сохранится. Ночью в этих регионах будет холодно, с показателями от −4 до…+3 °C, а днем воздух прогреется до +2…+8 °C. На юге и в Крыму ночные температуры составят около +1…+7 °C, а днем воздух будет теплым, прогреваясь до +7…+13 °C.
Зима 2025-2026 вероятнее всего будет достаточно теплой. Ранее "Телеграф" писал об этом в материале: "Теплее, влажнее, скользче: прогноз на зиму, который удивит даже скептиков".