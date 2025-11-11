Возвращает в детство и создает настроение: фильм 2003 года, который украинцы до сих пор просматривают (видео)

Многие актеры из этого фильма стали звездами

Период 2000-х запомнился многим интересными фильмами, которые хотелось неоднократно просматривать. Так, в 2003 году на экраны вышел мюзикл "За двумя зайцами", который стал широко популярным в Украине.

"За двумя зайцами" снял украинский режиссер Максим Паперник по одноименной пьесе Михаила Старицкого. По сюжету стилист Алексей Чиж меняет парикмахерскую №27 в салон красоты "Клеопатра". На это он тратит средства, одолженные у директора рынка.

Для возвращения долга Алексей решает покорить дочь владельца супермаркетов Тоню Коровяк, мечтающую попасть на шоу "Фабрика звезд". Девушка хочет стать известной артисткой.

Фильм-мюзикл "За двумя зайцами", кадр из картины

Роль Алексея Чижа исполнил Максим Галкин, в то время как Тоню Коровяк сыграла Алла Пугачева. Тетю Антонины, Светлану Марковну, воплотил Андрей Данилко, маму — Нина Шаролапова, а отца — Анатолий Дяченко.

"За двумя зайцами"

Алексей Гончаренко рассказал на телеканале "Дом", что мюзикл "За двумя зайцами" стал его дебютом в качестве продюсера. Алексей отметил, что это была его идея. Гончаренко поделился, что фильм создавала полностью украинская команда. Из России пригласили только Максима Галкина и Аллу Пугачеву.

Интересно, что Тоню Коровяк должен был сыграть Андрей Данилко. Однако Пугачева позвонила ему и сказала, что она очень хочет выполнить эту роль. Данилко не мог отказать артистке и согласился отдать свою роль.

Андрей Данилко в роли тети Антонины, Светланы Марковны, фото "Кинориум"

В 2004 году создателей мюзикла отметили премией "Телетриумф". А для многих украинцев лента стала символом подготовки к Новому году, которая сопровождалась нарезкой салатов, уборкой дома и украшением елки. Мюзикл создавал праздничную атмосферу, наполненную зажигательными песнями, шутками и чувством радости.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой фильм считается самым плохим в истории. В нем говорится об инопланетянах.