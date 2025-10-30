Была саундтреком известного фильма и получила Грэмми: эта песня звучала "с каждого утюга" в 1993 году

Трек долгое время занимал первое место во всех чартах

Этот трек стал не только хитом 1993 года, но и символом любви всех времен. Речь идет "I Will Always Love You" в исполнении Уитни Хьюстон. Именно благодаря этой композиции исполнительница стала всемирно известной, как и Селин Дион с песней My Heart Will Go On.

Песня была написана еще в 1973 году Долли Партон. Однако настоящую популярность она приобрела именно после того, как Уитни Хьюстон исполнила ее для фильма "Телохранитель" (The Bodyguard).

Саундтрек вышел в 1992 году, а уже в 1993 году композиция возглавила все возможные музыкальные чарты. По данным Billboard, трек удерживался на первом месте 14 недель подряд — рекорд, долгое время никто не мог побить.

В 1993 году песня стала феноменом в мире музыки: было продано более 20 миллионов копий, певица получила многочисленные награды, включая "Грэмми". Видео с кадрами из "Телохранителя" собрало сотни тысяч просмотров, а даже те, кто не видел фильм, знают эти легендарные слова: "And I will always love you".

Уитни Хьюстон. Фото: Getty Images

В начале 90-х эта песня звучала почти отовсюду — в радиоэтерах, на телевидении, на дискотеках как медленный танец и т.д. Трек называли "гимном любви", а Уитни Хьюстон стала известной на весь мир.

Даже сейчас эту композицию выбирают невесты для первого танца на свадьбе, включают, когда мужчины делают предложение любимым. Пожалуй, каждый знает припев трека наизусть.

