Англоязычная версия "Щедрика" звучит во многих рекламах и фильмах

Одним из символов Рождества во всем мире является мелодия "Carol of the Bells", которая возникла на основе украинской народной песни "Щедрик" Николая Леонтовича. И мало кто знает, что одна из редакций произведения была написана композитором в Покровске, который Россия пытается стереть с лица Земли.

Что известно:

Украинская мелодия "Щедрик" стала одной из самых популярных рождественских песен в мире под названием "Carol of the Bells"

Николай Леонтович написал вторую редакцию мелодии в 1904 — 1908 годах, когда находился с семьей в городе Покровск

Как легендарная мелодия "Щедрик" связана с Покровском

Рождество сложно представить без мелодии, известной во всем мире как "Carol of the Bells". Впервые американцы услышали ее в 1936 году, когда ее в аранжеровке представил американец украинского происхождения Питер Вильговский.

Мелодия произвела настоящий фурор, и Вильговский признался, что это украинская народная песня "Щедрик", которую он услышал в исполнении украинского хора во время гастролей в США.

Мало кто знает, что "рождением" легендарной мелодии считают город Покровск. Над обработкой "Щедрика" Николай Леонтович работал долгие годы. Существовало несколько редакций произведения: первая — до 1901–1902 годов, вторая — 1906–1908 годов, третья — 1914 года, четвертая — 1916 года, пятая — 1919 года.

Леонтович написал "Щедрика" в Покровске

Именно во время второй редакции, с 1904 по 1908 годы, Леонтович вместе с семьей находился в Покровске (Гришине), где преподавал музыку и пение в железнодорожном училище Министерства народного образования. А вот последняя, пятая версия мелодии была создана в 1916 году в Тульчине.

Покровск мог стать визиткой "Щедрика", но Россия превратила его в руины

Покровск мог бы стать визитной карточкой "Щедрика" — мелодии без которого американцы едва ли могут представить рождественские праздники. Но вместе этого Россия превратила город в руины, сделав его символом несгибаемой стойкости и мужества.

