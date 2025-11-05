Стала символом Рождества во всем мире: как легендарный "Щедрик" связан с Покровском
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Англоязычная версия "Щедрика" звучит во многих рекламах и фильмах
Одним из символов Рождества во всем мире является мелодия "Carol of the Bells", которая возникла на основе украинской народной песни "Щедрик" Николая Леонтовича. И мало кто знает, что одна из редакций произведения была написана композитором в Покровске, который Россия пытается стереть с лица Земли.
Что известно:
- Украинская мелодия "Щедрик" стала одной из самых популярных рождественских песен в мире под названием "Carol of the Bells"
- Николай Леонтович написал вторую редакцию мелодии в 1904 — 1908 годах, когда находился с семьей в городе Покровск
Как легендарная мелодия "Щедрик" связана с Покровском
Рождество сложно представить без мелодии, известной во всем мире как "Carol of the Bells". Впервые американцы услышали ее в 1936 году, когда ее в аранжеровке представил американец украинского происхождения Питер Вильговский.
Мелодия произвела настоящий фурор, и Вильговский признался, что это украинская народная песня "Щедрик", которую он услышал в исполнении украинского хора во время гастролей в США.
Мало кто знает, что "рождением" легендарной мелодии считают город Покровск. Над обработкой "Щедрика" Николай Леонтович работал долгие годы. Существовало несколько редакций произведения: первая — до 1901–1902 годов, вторая — 1906–1908 годов, третья — 1914 года, четвертая — 1916 года, пятая — 1919 года.
Именно во время второй редакции, с 1904 по 1908 годы, Леонтович вместе с семьей находился в Покровске (Гришине), где преподавал музыку и пение в железнодорожном училище Министерства народного образования. А вот последняя, пятая версия мелодии была создана в 1916 году в Тульчине.
Покровск мог бы стать визитной карточкой "Щедрика" — мелодии без которого американцы едва ли могут представить рождественские праздники. Но вместе этого Россия превратила город в руины, сделав его символом несгибаемой стойкости и мужества.
"Телеграф" писал ранее, как хор Александра Кошица покорил Европу в 1919 году. Хор получил признание на международной арене, в частности благодаря исполнению "Щедрика" Николая Леонтовича.