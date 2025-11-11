Повертає у дитинство й створює настрій: фільм 2003 року, який українці досі переглядають (відео)

Багато акторів з цього фільму стали зірками

Період 2000-х запам'ятався багатьом цікавими фільмами, які хотілося неодноразово переглядати. Так у 2003 році на екрани вийшов мюзикл "За двома зайцями", який став широко популярним в Україні.

"За двома зайцями" зняв український режисер Максим Паперник за однойменною п'єсою Михайла Старицького. За сюжетом стиліст Олексій Чиж змінює перукарню №27 в салон краси "Клеопатра". На це він витрачає кошти, які позичив у директора ринку.

Для повернення боргу Олексій вирішує підкорити доньку власника супермаркетів Тоню Коров'як, яка мріє потрапити на шоу "Фабрика зірок". Дівчина хоче стати відомою артисткою.

Фільм-мюзикл "За двома зайцями", кадр з картини

Роль Олексія Чижа виконав Максим Галкін, тоді як Тоню Коров'як зіграла Алла Пугачова. Тітку Антоніни, Світлану Марківну, втілив Андрій Данилко, маму — Ніна Шаролапова, а батька — Анатолій Дяченко.

"За двома зайцями"

Олексій Гончаренко розповів на телеканалі "Дім", що мюзикл "За двома зайцями" став його дебютом як продюсера. Олексій наголосив, що це було його ідеєю. Гончаренко зазначив, що фільм створювала повністю українська команда. Із Росії запросили лише Максима Галкіна та Аллу Пугачову.

Цікаво, що Тоню Коров'як мав зіграти Андрій Данилко. Однак Пугачова зателефонувала до нього й сказала, що вона дуже хоче виконати цю роль. Данилко не міг відмовити артистці і погодився віддати свою роль.

Андрій Данилко у ролі тітки Антоніни, Світлани Марківни, фото "Кіноріум"

У 2004 році творців мюзиклу відзначили премією "Телетріумф". А для багатьох українців стрічка стала символом підготовки до Нового року, яка супроводжувалась нарізанням салатів, прибиранням дому і прикрашанням ялинки. Мюзикл створював святкову атмосферу, наповнену запальними піснями, жартами та відчуттям радості.

