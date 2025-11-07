Там есть "лысая" гора и следы древних культур. Чем поражает родина первого украинского космонавта Каденюка (фото)

Впервые о родном селе первого украинского космонавта упомянули в грамоте молдавского господина

На первый взгляд, Клишковцы — обычная деревня на Буковине, расположенная между реками Днестром и Прутом и родина первого космонавта Украины — Леонида Каденюка. Но за его спокойными улочками скрывается богатая история.

Здесь жили старые поселения и выдающиеся земляки, до сих пор существуют интересные легенды и истории из жизни крестьян во времена 18-19 века. "Телеграф" решил подробно рассказать об этом селе в Черновицкой области.

Клишковцы: история села в Черновицкой области

Клишковцы – село на западе Украины, которое является административным центром Клишковецкой территориальной громады Днестровского района Черновицкой области.

Происхождение названия

Существует несколько версий по названию села. Одни считают, что оно происходит от имени Клишко. Другая легенда связывает название с Лысой горой, стоящей в центре села и известная как Плишивая. Местные могут еще назвать родное место "Плишковцы".

Лысая гора — символ истории и легенд села

История

Окрестности Клишковцев богаты археологическими находками. Здесь обнаружены поселения трипольской культуры (III тысячелетия до н.э.), следы раннеславянских поселений черняховской культуры (II–VI вв. н.э.) и древнерусский поселок XII–XIII веков. В 4 км к востоку найдены остатки исчезнувшего села Галича (XIII–XVII вв.).

Первое письменное упоминание о Клишковцах датировано 18 марта 1631 года в грамоте молдавского хозяина. С конца XVIII до середины XIX века село принадлежало монастырю Голия, а затем Ватопедскому монастырю. Крестьяне работали на земле и отдавали десятину урожая, часто выполняя много трудных задач в имении и уплачивая многочисленные налоги.

Крестьяне работали на монастырские земли – фото частично сгенерировано ИИ

Несмотря на многовековое угнетение турецких феодалов, жители сохраняли украинские традиции, отмечали праздники и разговаривали на родном языке.

В XVIII веке территория села была ареной военных действий между Османской империей, Россией и Речью Посполитой. Так, в 1739 году недалеко от Клишковцев российские войска одержали победу над османской армией.

В XIX веке после включения Клишковцев в состав Бессарабии и Российской империи село постепенно разрасталось. Здесь появились хлебопекарня, бойня, мельницы, школа, амбулатория и небольшая библиотека. В то же время проблема безземелья и бесправия оставалась актуальной, а часть крестьян искала работу и лучшую судьбу за границей — в Бессарабии, Канаде, Аргентине и Бразилии.

В начале XX века в Клишковцах активно развивалось товарное садоводство и виноградарство. Бедные крестьяне вынуждены были наниматься для сбора урожая, тогда как более богатые хозяйства имели собственные предприятия по переработке сельхозпродукции. Экономическое неравенство крестьян оставалось значительным, а борьба за землю и социальная напряженность постоянно росли. Есть несколько неподтвержденных историй: в 1908 году крестьянина Г. Ткача убил сын Георгий, боясь, что отец не наделит его землей. М. Сосевич лишил жизни И. Еленюка, Д. Карвацкий судился с соседом за границу в течение 15 лет, а когда проиграл дело, то сошел с ума.

Тяжелый труд крестьян — фото частично сгенерировано ИИ

Образовательная и медицинская инфраструктура развивалась постепенно: первую одноклассную школу открыли в 1876 году, к началу XX века действовали две начальные школы, церковно-приходская школа с библиотекой и училище бондарей и кузнецов. 1883 открыли волостную больницу, а 1889 — новую, с шестью кроватями.

Важным этапом в истории села стала революционная активность 1917-1919 годов. Местные жители вместе с крестьянами окрестных деревень отвоевывали землю, захватывали монастырские и помещичьи угодья, а повстанческие отряды села боролись против румынской оккупации. После подавления восстания румынские войска совершили кровавые репрессии, расстреляли участников, разрушили имущество.

В XX веке село пережило советскую оккупацию 1940 года, румынскую оккупацию 1941-1944 годов и политику румынизации украинского населения, включавшую запрет на использование украинского языка в учебе и официальных учреждениях.

Современная инфраструктура

Сегодня в Клишковцах функционируют три учебных заведения: Клишковецкая гимназия (5-11 классы), школа имени Леонида Каденюка (1-11 классы) и УВК с детским садом и начальной школой. Также работает музыкальная школа. В селе есть магазины, кафе, и рынок.

Школа имени Леонида Каденюка в Клишковцах

Кроме того, в селе есть торговый центр "Добре", сельская больница и памятник выдающемуся земляку — первому украинскому космонавту Леониду Каденюку.

Торговый центр "Добре"

Сельская больница

Памятник уроженцу

