Игрушки, за которые дрались мальчишки в СССР, сейчас стоят десятки долларов (фото)

Алексей Руденко
Читати українською
Новость обновлена 03 октября 2025, 19:17
Игрушечная советская машинка. Фото Коллаж "Телеграфа"

Игрушки времен СССР сегодня могут показаться странными или даже смешными

Игрушки, которые раньше радовали советских детей, теперь утешают взрослых мужчин. Но стоят "цяцьки" сейчас иногда достаточно дорого.

Мальчишкам, которые родились и выросли в Советском Союзе, приходилось играть тяжелыми металлическими машинками, пистолетами, которые громко стреляли пистонами, или собирать "модели" с помощью конструкторов. Люди, которым удалось сохранить свои "игрушки" в более или менее товарном виде, могут немного подзаработать, предлагая их на одной из самых популярных украинских онлайн-площадок электронной коммерции.

Скажем, за 1110 гривен, то есть почти 27 долларов, можно купить игрушечный автомобиль с цирковой клеткой. Машинка, изготовленная на литовском производственном объединении культтоваров "Неринга", ранее стоила 2 рубля 20 копеек.

игрушечная машинка
Машинка с решеткой
игрушечная машинка
Так выглядит кабина
игрушечная машинка
Машинка выглядит почти новой
игрушечная машинка
Коррозии и царапин на кузове не заметно
игрушечная машинка
Цирковая машинка, вид сзади

Еще одно чудо из прибалтийской фабрики игрушек, о котором раньше мечтали многие мальчики, сейчас можно приобрести за 5 тысяч гривен, то есть уже 120 долларов США.

игрушечная машинка
Пластмассовый трактор
игрушечная машинка
Такой вид игрушка имеет со стороны
игрушечная машинка
Эту ручку нужно крутить, чтобы поршни начали двигаться.
игрушечная машинка
Стоил трактор раньше 2 рубля

В свое "оправдание" владелец лота отмечает, что, несмотря на почтенный возраст, трактор практически новый и умеет издавать звук работы двигателя, если крутить соответствующую ручку.

Кроме того, мужчины, которые не прочь поностальгировать, не угадают, если приобретут безоговорочный раритет — пожалуй, одну из первых в Советском Союзе машинку на дистанционном управлении. Тогда, чтобы хоть чуть-чуть покрутить руль "Формулы", дети становились в очередь, а у ее владельца был несомненный авторитет среди сверстников.

игрушечная машинка
Гоночная машинка на дистанционном управлении
игрушечная машинка
Роль пульта выполняет рулевое колесо
игрушечная машинка
Машинка готова к новым испытаниям

Снова почувствовать себя юным и беззаботным предлагают всего за 1640 гривен, то есть менее 40 долларов.

"Оптом дешевле", считает владелец тематического набора машинок, посвященного героям известной сказки "Золотой ключик". Он выставил на продажу 5 железных моделек за 1450 гривен, то есть 290 гривен или 7 долларов за единицу.

игрушечная машинка
Набор "Золотой ключик"
игрушечная машинка
Машинки смотрятся ярко

Среди героев-водителей представлены Кот Базилио, Буратино, Карабас Барабас, Артемон и папа Карло.

игрушечная машинка
Мальвина с Артемоном, который должен быть в полном наборе машинок

Впрочем, в этой группе отсутствует персонаж Мальвины, находящейся в полном наборе серии.

Напомним, "Телеграф" писал, что на популярном сайте за 1500 гривен продавали персонажа из культового мультфильма "Ежик в тумане". Он стал подлинным символом детства целой эпохи.

