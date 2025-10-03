Игрушки, за которые дрались мальчишки в СССР, сейчас стоят десятки долларов (фото)
Игрушки времен СССР сегодня могут показаться странными или даже смешными
Игрушки, которые раньше радовали советских детей, теперь утешают взрослых мужчин. Но стоят "цяцьки" сейчас иногда достаточно дорого.
Мальчишкам, которые родились и выросли в Советском Союзе, приходилось играть тяжелыми металлическими машинками, пистолетами, которые громко стреляли пистонами, или собирать "модели" с помощью конструкторов. Люди, которым удалось сохранить свои "игрушки" в более или менее товарном виде, могут немного подзаработать, предлагая их на одной из самых популярных украинских онлайн-площадок электронной коммерции.
Скажем, за 1110 гривен, то есть почти 27 долларов, можно купить игрушечный автомобиль с цирковой клеткой. Машинка, изготовленная на литовском производственном объединении культтоваров "Неринга", ранее стоила 2 рубля 20 копеек.
Еще одно чудо из прибалтийской фабрики игрушек, о котором раньше мечтали многие мальчики, сейчас можно приобрести за 5 тысяч гривен, то есть уже 120 долларов США.
В свое "оправдание" владелец лота отмечает, что, несмотря на почтенный возраст, трактор практически новый и умеет издавать звук работы двигателя, если крутить соответствующую ручку.
Кроме того, мужчины, которые не прочь поностальгировать, не угадают, если приобретут безоговорочный раритет — пожалуй, одну из первых в Советском Союзе машинку на дистанционном управлении. Тогда, чтобы хоть чуть-чуть покрутить руль "Формулы", дети становились в очередь, а у ее владельца был несомненный авторитет среди сверстников.
Снова почувствовать себя юным и беззаботным предлагают всего за 1640 гривен, то есть менее 40 долларов.
"Оптом дешевле", считает владелец тематического набора машинок, посвященного героям известной сказки "Золотой ключик". Он выставил на продажу 5 железных моделек за 1450 гривен, то есть 290 гривен или 7 долларов за единицу.
Среди героев-водителей представлены Кот Базилио, Буратино, Карабас Барабас, Артемон и папа Карло.
Впрочем, в этой группе отсутствует персонаж Мальвины, находящейся в полном наборе серии.
Напомним, "Телеграф" писал, что на популярном сайте за 1500 гривен продавали персонажа из культового мультфильма "Ежик в тумане". Он стал подлинным символом детства целой эпохи.