В Украине за большие деньги продают бюсты запрещенных деятелей и поэтов. Сколько хотят и правда ли они кому-то нужны

Самым дорогим оказался бюст не Ленина

В Украине продают немало странных вещей из СССР и некоторые из них за достаточно большие деньги. Однако есть товар, который вызывает множество вопросов. К примеру, в продаже есть бюсты известных советских деятелей и поэтов.

Соответствующие объявления размещены на сайте по продаже подержанных вещей. Особое внимание привлекает не только сам товар, но и его цена. Правда, заинтересованных покупателей нет, ведь ставки на покупку никто не сделал.

Одной из самых дорогих позиций является бюст Феликса Дзержинского, основателя и главы ВНК, одного из организаторов "красного террора" в Советской России. Его продают за 80 тысяч грн. Автор пишет, что это довольно редкий экспонат и выполнен из терракоты на фабрике "Гжель". Автор бюста — Василик, сделавший его в 1932 году. Изготовлен вручную, сверху окрашен коричневой краской, есть незначительные потертости.

Бюст Дзержинского продают

Характеристика бюста:

Клеймо имеет год изготовления — 1932,

Материал: керамика — терракота,

Высота около 275 мм,

Вес около 1686 граммов.

Вторым по стоимости идет барельеф Лелина из меди. Его продают за 40 тысяч гривен. Изготовлен он в 1070-х годах. Продавец отмечает, что бюст имеет хорошее состояние и продается для частных коллекций, а не на расплав.

Бюст Ленина продают

Характеристика бюста:

Высота около 75 см.

Ширина около 45 см.

Глубина свыше 12 см.

Также в продаже есть бюст Маяковского. Изготовлен на заводе "Гжель" из терракоты. Стоимость этого товара достигает 19 тысяч грн. Отмечается, что состояние хорошее, высота бюста 26 см.

Бюст Маяковского продают

Самым дешевым в этом перечне есть бюст российского писателя Сергея Есенина, который готовы продать всего за 500 грн. Материал бюста не известен, продавец предполагает, что это олово или чугун.

Бюст Есенина продают

Заметим, учитывая цену и то, что ставки до сих пор ни на один бюст никто не сделал, можно прийти к выводу, что такой товар украинцев не интересует. Особенно если вспомнить, что памятники советских и российских деятелей в Украине демонтируют.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине продают раритетные столовые приборы.