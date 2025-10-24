В Украине за большие деньги продают бюсты запрещенных деятелей и поэтов. Сколько хотят и правда ли они кому-то нужны
Самым дорогим оказался бюст не Ленина
В Украине продают немало странных вещей из СССР и некоторые из них за достаточно большие деньги. Однако есть товар, который вызывает множество вопросов. К примеру, в продаже есть бюсты известных советских деятелей и поэтов.
Соответствующие объявления размещены на сайте по продаже подержанных вещей. Особое внимание привлекает не только сам товар, но и его цена. Правда, заинтересованных покупателей нет, ведь ставки на покупку никто не сделал.
Одной из самых дорогих позиций является бюст Феликса Дзержинского, основателя и главы ВНК, одного из организаторов "красного террора" в Советской России. Его продают за 80 тысяч грн. Автор пишет, что это довольно редкий экспонат и выполнен из терракоты на фабрике "Гжель". Автор бюста — Василик, сделавший его в 1932 году. Изготовлен вручную, сверху окрашен коричневой краской, есть незначительные потертости.
Характеристика бюста:
- Клеймо имеет год изготовления — 1932,
- Материал: керамика — терракота,
- Высота около 275 мм,
- Вес около 1686 граммов.
Вторым по стоимости идет барельеф Лелина из меди. Его продают за 40 тысяч гривен. Изготовлен он в 1070-х годах. Продавец отмечает, что бюст имеет хорошее состояние и продается для частных коллекций, а не на расплав.
Характеристика бюста:
- Высота около 75 см.
- Ширина около 45 см.
- Глубина свыше 12 см.
Также в продаже есть бюст Маяковского. Изготовлен на заводе "Гжель" из терракоты. Стоимость этого товара достигает 19 тысяч грн. Отмечается, что состояние хорошее, высота бюста 26 см.
Самым дешевым в этом перечне есть бюст российского писателя Сергея Есенина, который готовы продать всего за 500 грн. Материал бюста не известен, продавец предполагает, что это олово или чугун.
Заметим, учитывая цену и то, что ставки до сих пор ни на один бюст никто не сделал, можно прийти к выводу, что такой товар украинцев не интересует. Особенно если вспомнить, что памятники советских и российских деятелей в Украине демонтируют.
