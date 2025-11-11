Пушистый "охранник". Украинцев рассмешил необычный посетитель магазина (видео)

Украинцы шутили, что товар ему без паспорта не продадут

В Тернополе произошел остроумный курьез с собакой в магазине. Пес просто гулял среди продуктов, но это очень развеселило украинцев.

Соответствующие видео публикуют местные паблики. Заметим, что когда произошел курьез неизвестно, однако ролик опубликовали в начале ноября.

На видео видно, как серый дворовый пес ходит по магазину без хозяина. Животное ведет себя спокойно, довольно уверенно, хотя немного и нервничает. Интересно, что собака, хоть и выглядит, как бездомное животное, но у него есть ошейник. Поэтому вполне возможно, что его хозяин тоже где-нибудь в магазине.

В комментариях пользователи радовались этому видео и шутили. Кто-то писал, что хозяин отправил собаку за пивом, но без паспорта ему не продали. Были и комментарии о том, что собака "работает" в магазине охранником.

Напомним, в "Авроре" довольно часто случаются забавные ситуации с животными. Так, недавно там увидели котика, который насмешил людей. Кот удобно устроился прямо на кассе и стал настоящей звездой среди покупателей. Курьез произошел в городе Зеньков, Полтавская область.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у "Новой Почты" появилась пушистая элитная охрана. Украинцы уже шутят, что зарплату платят вкусняшками и кормом.