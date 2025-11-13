Без этого человека вы далеко не уедите: кто и зачем стучит по колесам поезда

Есть специальная профессия среди железнодорожников для стучания по колесам

Большинство украинцев хоть раз в жизни ездил поездами и точно видели или слышали, как железнодорожники во время остановок или перед отправкой поездов стучат по колесам. Как оказалось, есть специальная профессия, специалисты которой стучат и таким образом определяют техническое состояние вагонов.

"Телеграф" рассказывает, кто и зачем стучит по колесам поездов и как это влияет на безопасность ваших поездок.

Профессия — вагонник

Пользователь "brekstaf" опубликовал в тик-ток видео, на котором показал работника "Укрзализныци", который ходит с фонариком и стучит по колесам поезда. Автор ролика возмутился, мол, что это за профессия такая и за что этому человеку платят зарплату.

Как ответили в комментариях, у этого мужчины на видео очень важная задача — акустическая диагностика технического состояния колес и буксовых узлов. Именно он отвечает за безопасность эксплуатации вагонов.

Называется эта профессия — вагонник (или осмотрщик вагонов). Суть в том, что специалист перед отправкой или во время остановки поезда ходит и стучит специальным металлическим молотком по колесам. По звуку он может выявить такие дефекты, как трещины или остатки металла.

Как оказалось, чистый и звонкий звук указывает на исправное состояние колес, тогда как глухой или дребезжащий звук — свидетельствует о проблемах. Также стуком проверяется состояние букса, смазку и крепление. Так что без такой диагностики далеко не заедете.

