Могут ли рыбы утонуть? Ответ на этот вопрос введет вас в ступор

Люди не могут жить под водой, так как не смогут там дышать. А как насчет рыб и других морских животных? Могут ли они задохнуться или утонуть в воде?

Могут ли рыбы утонуть?

Могут — и утонуть, и задохнуться. Однако это всегда происходит по-разному и не всегда обходится без помощи человека, пишет сайт Live Science.

Большинство видов рыб дышат кислородом, растворенным в воде. У них для этого есть жабры. Однако, если этот орган у рыбы поврежден, она может задохнуться. Чисто технически она не тонет, так как не вдыхает воду через рот, пропуская ее через жабры, а задыхается и умирает, теряя доступ к кислороду. Но по сути это одно и тоже.

Рыба в воде может утонуть, а точнее задохнуться. Фото: Getty Images

Повредить жабры могут рыболовные снасти, что приведет к гибели рыбы. Также перекрыть доступ кислорода рыбе могут патогенные микроорганизмы или бактерии, которые прикрепляются к жабрам, размножаются на них и в конечном итоге перекрывают рыбе кислород.

Многие виды рыб вынуждены постоянно плавать, чтобы своим движением обеспечивать поток воды и кислорода в ней через жабры. Если такая рыба попадет в ловушку и потеряет возможность двигаться, она погибнет.

