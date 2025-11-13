Без цієї людини ви далеко не заїдете: хто і навіщо стукає по колесах поїзда

Є спеціальна професія серед залізничників для стукання по колесах

Більшість українців хоч раз у житті їздили поїздами і точно бачили чи чули, як залізничники під час зупинок чи перед відправкою поїздів стукають по колесах. Як виявилося, є спеціальна професія, фахівці якої стукають, і в такий спосіб визначають технічний стан вагонів.

"Телеграф" розповідає, хто і навіщо стукає по колесах поїздів і як це впливає на безпеку ваших поїздок.

Професія вагонник

Користувач "brekstaf" опублікував у тік-ток відео, на якому показав працівника "Укрзалізниці", який ходить із ліхтариком і стукає по колесах поїзда. Автор ролика обурився, мовляв, що це за професія така і за що цій людині платять зарплату.

Як відповіли у коментарях, у цього чоловіка на відео дуже важливе завдання – акустична діагностика технічного стану коліс та буксових вузлів. Саме він відповідає за безпеку експлуатації вагонів.

Називається ця професія — вагонник (або оглядач вагонів). Суть у тому, що фахівець перед відправкою або під час зупинки поїзда ходить та стукає спеціальним металевим молотком по колесах. По звуку він може виявити такі дефекти, як тріщини чи залишки металу.

Як виявилося, чистий і дзвінкий звук вказує на справний стан коліс, тоді як глухий або брязкітний звук свідчить про проблеми. Також стукотом перевіряється стан буксу, мастила та кріплення. Тож без такої діагностики далеко не заїдете.

Пояснення від Укрзалізниці про роботу вагонників

