Не знаешь, включён выключатель или выключен? Эти пять лайфхаков пригодятся сейчас в каждом доме

Несколько простых приемов решат проблему навсегда

На фоне жестких графиков отключений света у людей в квартирах часто перегорают лампочки. Причина довольно банальна — в полной темноте невозможно понять, в каком положении остался выключатель — "вверх" или "вниз", а многие, к тому же, могут не знать, в каком положении он должен быть "выключенным", чтобы проконтролировать это, уходя из дома.

По стандарту вверх — свет включен, вниз — выключен. Это самый привычный для всех вариант. Однако в некоторых случаях устанавливают и наоборот, например, в старых домах. Или же установка просто была проведена неправильно.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, как легко и просто определять, в каком положении находится выключатель света. Для этого есть несколько полезных лайфхаков.

Маркер

Самым простым способом, который не требует никаких усилий или затрат, можно назвать метку обычным мастером или фломастером. Ими вы можете пометить на выключателе, где "вкл" и где "выкл".

Изолента

Один из классических способов — наклеить кусочек изоленты или малярного скотча на выключатель на нижнюю часть клавиши выключателя. Когда свет есть — "хвостик" смотрит вниз (выключено) или вверх (включено) — как вам удобнее.

В темноте будет удобно определять положение выключателя, достаточно просто провести по нему пальцем.

Светящиеся в темноте наклейки

В любом магазине для рукоделия или на маркетплейсах продаются фосфорные точки, стрелки и полоски. Необходимо наклеить их на "вкл" и "выкл". например, на "вкл" можно наклеить полоску зеленого цвета, а на "выкл" — красного. Так проще будет запомнить.

Выключатель света включен или выключен - как определить

Выключатели с подсветкой

На случай, если вы задумали о ремонте в квартире или просто меняете выключатель, можно присмотреться к моделям с неоновой или LED-подсветкой. Когда свет выключен — маленькая точка горит, когда включён — гаснет.

Что важно, подсветка будет продолжать работать даже при полностью обесточенной квартире (подсветка берёт питание с фазы).

Тактильные метки

Капля силиконового герметика или "жидкой резины" на клавишу в положении "выкл" создаёт ощутимый бугорок. Ее можно наклеить, например, на "вкл" и таким образом вы всегда будете знать, в каком положении сейчас выключатель.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где проверить графики отключений и как узнать свою группу.