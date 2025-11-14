Бабушкин метод с кастрюлей в одеяле устарел: как сохранить еду теплой при отключении света

Этот лайфхак пригодится обладателям электроплит

Когда дома отключают свет, горячий обед или ужин кажется недосягаемой роскошью. Особенно это касается тех, у кого на кухне установлена электрическая плита и разогреть блюда попросту нечем. Но есть простой и надежный способ сохранить приготовленную еду теплой на несколько часов без одеял и термосов.

Вместо устаревшего "бабушкиного метода" с укутыванием кастрюль в одеяло можно использовать духовку. Об этом способе рассказала на своей странице в Instagram кулинарный блогер v.vanilinka.

Как сохранить еду теплой при отключении электричества

Лайфхак заключается в том, чтобы за 15-20 минут до отключения света разогреть духовку до 80-100 градусов, затем поставить в нее горячие блюда и оставить там до обеда или ужина. Еда будет оставаться теплой в течение 3-5 часов.

Разогретая духовка сыграет роль импровизированной "теплоизоляционной камере" и еда внутри будет оставаться теплой в течение 3-5 часов. Главное — лишний раз не открывать дверцу духовки. И лучше ставить внутрь блюда в чугунной или керамической посуде, так как она сама долго держит тепло и будет работать как дополнительная "грелка" внутри.

В комментариях к видео отмечают, что этот способ действительно работает

Единственный минус этого лайфхака — он работает только тогда, когда отключение электричества плановое и график известен заранее.

