Как выжить зимой без отопления и света: украинский ЖК показал эталонную защиту (фото)

Новое жилье сможет лучше противостоять холодам и отключениям света

Некоторые застройщики уже комплексно подходят к будущим тяжелым зимам в Украине из-за возможных блэкаутов. Они внедряют в свои дома сразу несколько технологий, который помогут пройти холода в тепле.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала директор ОСМД "Заречный 3-А" Ирина Корчак.

Более подробно читайте в материале: "Без света, тепла и воды: почему новостройки могут стать непригодными для жизни этой зимой".

В пример она привела жилой комплекс "Гравити Парк".

Я сейчас работаю с застройщиком "Креаторстрой", и в них вот сейчас вводится в эксплуатацию новый жилой комплекс "Гравити Парк". Дом уже сдался в эксплуатацию. Солнечные панели стоят, аккумуляторы, газовая котельная сказала Корчак

ЖК "Гравити Парк"

При этом условия в этом ЖК Корчак называет "беспрецендентными".

Подарок у них бесплатная электроэнергия: для однокомнатных квартир 250 кВт, для двухкомнатных 300 кВт, для трехкомнатных 350 кВт говорит директор ОСББ

Важная деталь — малая этажность: "Этот дом — девять этажей. Там всего 53 квартиры". Это позволяет более эффективно управлять энергоресурсами и обеспечивать автономность.

