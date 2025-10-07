Никакие заморозки не страшны. Как спасти цветы на клумбе от холодов (рабочий лайфхак)

Понадобится только лопата и немного времени

С приходом осени у огородников и садоводов появляется немало работы, некоторую нужно сделать как можно скорее. Ведь первые сильные заморозки могут испортить растения. Отнести к списку обязательных работ можно и подкапывание цветов.

"Телеграф" расскажет, как это правильно делать и когда. Заметим, что подкапывание – важный этап подготовки цветов к зиме, его нельзя игнорировать.

Зачем подкапывать цветы

Подкапывание – это способ защиты корней и прикорневого стебля от морозов путем использования земли. То есть многолетнее растение буквально закапывают, присыпая почвой вокруг корней. Именно этот грунт будет промерзать во время сильных морозов, а корни и немного стебля будут находиться в безопасности. Таким образом, можно защитить ростения от "холодной смерти".

Когда подкапывать цветы:

многолетние – ранняя осень, когда растения уже готовятся к зиме. Лучше до первых сильных заморозков.

клубневые (тюльпаны, нарциссы) — когда листья пожелтели и отпали, до первых заморозков.

корнеплоды (гиацинты, пионы) — в октябре, до первых заморозков.

Заметим, что однолетние растения не подкапывают, так как они не зимуют. Кроме того, клубневые цветы можно выкапывать на зиму, сохраняя в подвале, и ранней весной высаживать их.

Как правильно подкапывать цветы

Подготовка почвы начинается за 1-2 дня до работ. Ее следует обильно полить, а также совсем немного удобрить. Подкапывать следует растения по кругу, на расстоянии от стебля 10-15 см для мелких растений, и больше для крупных. Глубина погружения лопаты в тех же пропорциях. Копать следует осторожно, чтобы не повредить корни.

Подкопанная роза

Подкапывают растения по кругу, с помощью лопаты или вил, поднимая грудку грунта снизу и присыпая корни по кругу. На выходе должна образоваться насыпь в центре с растением.

Заметим, что сильно обрезать стебли на зимовку не рекомендуют, ведь именно старый, отмерший стебель весной будет индикатором. То есть по нему вы увидите, где нужно подрезать стебель, чтобы он дал новые веточки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем лучше удобрять огород осенью.