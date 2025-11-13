Избавитесь от сквозняков за копейки. Британка подсказала, как быстро утеплить дом (видео)

Достаточно закрыть все щели вокруг окон или дверей этой лентой

В преддверии зимы и в связи с частыми отключениями электричества украинцы ищут способы, как без особых затрат сохранить в доме тепло. Один из таких способов подсказала британка, которая избавилась от сквозняков с помощью самоклеящейся ленты.

В Tik-Tok женщина поделилась видео, в котором рассказала, как правильно клеить эту ленту на окна. Оказалось, что это совсем не сложно.

Как недорого утеплить окна зимой

Для того чтобы быстро избавиться от сквозняков, возьмите самоклеящуюся уплотнительную ленту для окон и дверей. Изготовлена она из мягкого, но плотного материала, имеет клейкую основу, поэтому без особых усилий крепится на любую поверхность.

Как быстро и недорого утеплить окна

Использовать ленту нужно вдоль рам окон, балконных проемов или любых щелей, через которые проходит холодный воздух. Сначала очистите поверхность от пыли, затем отмерьте нужную длину ленты, снимите защитную пленку и аккуратно приклейте ее по периметру окна.

После наклеивания лента образует плотное прилегание между створками, предотвращая проникновение потоков холодного воздуха. Также она защитит от пыли и влаги, попадающих с улицы.

На платформе Temu такая уплотнительная лента стоит в среднем около 2,20 доллара за 3 метра (около 90 гривен). Там можно выбрать ленту любой ширины.

Сколько стоит самоклеяющая лента от сквозняков

"Телеграф" писал ранее, чем утеплить окна зимой. Это средство стоит копейки, а эффект заметен сразу.