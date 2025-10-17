Не высаживайте его в саду и не несите в дом: в этом красивом растении скрывается опасность (фото)

Это растение внешне выглядят привлекательным

В Украине можно встретить множество удивительных растений, каждое из которых по‑своему привлекает внимание. Так, мало кто знает о необычном "растении‑вампире" и о золотарнике, который, несмотря на красоту, таит в себе опасность.

В Tik-Tok украинка поделилась видео, в котором показала растение и рассказала о его особенностях. Женщина отметила, что в у него массивная корневая система.

Как выглядит золотарник и чем он опасный

С виду золотарник выглядит весьма привлекательно, поскольку имеет яркие золотистые соцветия. В Европу его завезли из Северной Америки именно как декоративное растение, для посадки в клумбах. Но оказалось, что растение скрывает серьезную угрозу.

Золотарник является аллергеном

Золотарник является сильным аллергеном — даже у людей, которые обычно не склонны к аллергическим реакциям, он может вызывать насморк, слезотечение, чихание и кожные раздражения.

Кроме того, у растения мощная корневая система, и при активном разрастании оно буквально вытесняет другие растения, подавляя их рост. По своей природе он инвазивный, то есть у него нет естественных врагов или факторов, которые могли бы ограничивать его распространение. Соответственно, сажать его в саду или держать дома крайне нежелательно.

