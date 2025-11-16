День обернется денежными потерями и неудачами: что строго запрещено делать 16 ноября

Постарайтесь не игнорировать, 16 ноября, основных традиций и запретов

В воскресенье, 16 ноября, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святого память апостола Левия Матфея. По старому стилю этот праздник припадал на 29 ноября.

Апостол Левий Матфей был одним из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. После распятия Христа он создал первое каноническое Евангелие — от Матфея. Погиб мученической смертью: идолопоклонники казнили его за то, что он не отрекся от веры.

Что можно делать 16 ноября:

В этот день верующие обращаются с молитвами к апостолу Левию Матфею, прося заступничества и защиты от бед;

Сегодня полезно проявлять честность, стойкость и усердие, помогать близким и нуждающимся, совершать добрые поступки;

Разрешается заниматься домашними делами, заботиться о порядке и чистоте в доме;

Что нельзя делать 16 ноября:

В этот день нельзя ссориться и проявлять гнев, чтобы не спугнуть счастье и сохранить гармонию в семье;

Не стоит брать в долг или давать крупные суммы денег, чтобы не лишиться финансового благополучия;

Нельзя завидовать, обсуждать чужие недостатки и пересуды, чтобы не привлечь негатив в свою жизнь;

Не стоит лениться и откладывать важные дела на потом, иначе энергия дня будет потрачена впустую;

Нельзя идти на обман, хитрость или нечестные поступки, потому что они могут обернуться потерями и неудачами;

Нельзя оставлять незаконченные дела, особенно связанные с деньгами или хозяйством, чтобы не привлекать финансовые потери.

