"Партия сказала: на поля, на стройки". Что не так было с комсомолом в СССР

Советский Союз, в состав которого принудительно вошла и Украина, был тоталитарным государством, с детства учившим граждан быть покорными. Именно для этого существовала молодежная коммунистическая организация Комсомол (Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи, ВЛКСМ).

Комсомол был создан 29 октября 1918 года. В годовщину рождения "машины по усмирению" молодежи, "Телеграф" собрал информацию об этой организации.

Каким должен был быть настоящий комсомолец

Идеальный комсомолец – это "машина" для выполнения приказов Коммунистической партии. Тех, кто искренне верил в идеи комсомола, были единицы, остальные были вынуждены притворяться.

Все комсомольцы должны были наизусть знать Устав ВЛКСМ и перечитывать строки из "морального кодекса строителя коммунизма". От молодых людей требовали "понимания" правил и целей организации, хотя на самом деле Советский Союз интересовала лишь лояльность граждан, понимание не было в приоритете. Комсомолец должен был не только знать сколько государственных наград имела организация, но и был обязан перечислить, за что именно каждая была присуждена.

Исключение из комсомола – самый большой страх

Исключение из ВЛКСМ угрожало неприятностями не только комсомольцу, но и его родителям. Поэтому исключения из организации боялись, и пытались соблюдать правила — платить взносы, участвовать в общем собрании, скрывать "аморальные" поступки — употребление алкоголя, "тунеядство". Но самым страшным грехом было несогласие с действующим строем и "беспорядки".

Молодежь отправляли на тяжелые работы

Из молодежи выращивали "универсальных рабочих". По приказу организации комсомольцев отправляли работать на заводы и поля. Молодым людям внушали, что весь мир ошибается, и только коммунисты "строят светлое будущее". Интерес к тому, как живут сверстники на Западе — был большой виной, такой человек попадал под наблюдение. Его подозревали в симпатиях к "загнивающему Западу". Учеба якобы поощрялась, но только в пределах, определенных партией.

В отличие от СССР Украина воспитывает свободных и сознательных граждан

К счастью, эти времена остались позади. Украина воспитывает в молодых людях самостоятельность, способность нестандартно мыслить и смелость быть собой. Украинскому государству нужны свободные и сознательные граждане, а не "винтики" системы - запуганные и готовые на все.

