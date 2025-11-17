Запаситесь согревающим ковриком и подносом с галькой: американцы посоветовали, как уберечь комнатные растения от холода

Зимой в доме может быть прохладно, поэтому стоит позаботиться о комнатных растениях

Многие украинцы любят выращивать комнатные растения в доме, чтобы они создавали уют и приятную атмосферу. Однако, когда в доме зимой прохладно, нужно позаботиттся не только о себе, но и о растениях.

На сайте Reddit американцы поделились советами, как можно уберечь комнатные растения от холода в зимнее время. Конечно, все зависит непосредственно от вида того или иного вазона, однако есть правила, которые работают для практически для всех растений.

Обсуждая этот вопрос, пользователи сошлись на том, что лучше всего лишний раз не переносить вазоны из комнаты в комнату, пытаясь найти наиболее теплое место. Растения любят покой, поэтому лучше оставить их до весны в спокойной, хоть и прохладной обстановке.

Если есть возможность, можно обустроить в доме небольшую теплицу и собрать в ней все растения. Если вы сможете поддерживать постоянную температуру и освещение в этой теплице, то ваши вазоны точно не погибнут.

Чтобы уберечь растения от холода в доме, пользователи также советуют собрать все вазоны в одной самой теплой комнате и использовать специальный согревающий коврик, лампы и поднос с галькой. Это поможет им пережить зиму и стремительно расти весной, когда потеплеет.

При этом очень важно, если вы оставили растения на подоконнике, чтобы они не касались листьями к стеклу. Дело в том, что окна могут быть сильно холодными, соответственно, растения могут пострадать от этого.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как до блеска отмыть стекло душевой кабины. Вам понадобится уксус и средство для мытья посуды.