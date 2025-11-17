5 привычных приборов, тайно увеличивающих ваши платежки

Мелкие приборы – не такие уж невинные. Вместе они могут легко намотать дополнительные десятки кВт

Когда электроэнергию "жрут" большие бытовые приборы, как бойлер или холодильник, это никого не удивляет. Однако добавить лишние киловатты к платежке могут и маленькие электроприборы, даже если вы ими нечасто пользуетесь.

"Телеграф" посчитал, сколько же они действительно тратят. Пять приборов, которые наматывают больше энергии есть дома почти у каждого.

Кто тратит больше всего электроэнергии?

Чайник. Если каждый день кипятить чайник в среднем по 20 минут, в месяц тратите 15,5 кВт·ч (при мощности 1500 Вт).

Микроволновка. Если греть пищу 3-4 раза в день, в общей сложности где-то 15 минут, то в месяц намотает до 7,7 кВт·ч (мощность прибора 1000 Вт).

Кофеварка . Если вы любитель кофе или часто угощаете гостей, и кофеварка работает каждый день по 40 минут, то в месяц дополнительно платить за 15,5 кВт·ч.

Утюг. Если вы из тех хозяев или хозяек, которым важно, чтобы все было выглажено и вы тратите на утюжку 30 минут ежедневно, то готовьтесь к дополнительным 31 кВтч в месяц (при мощности 2000 Вт)

Фен. Ежедневная укладка волос в течение 20 минут тратит 10,85 кВтч в месяц (мощность 1000 Вт).

В общей сложности получается немало — более 80 кВтч в месяц. По действующему тарифу это почти 350 грн к счету.

