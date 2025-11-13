Этот прибор мотает электричество, как целый офис с ноутбуками: экономьте тысячи на ровном месте

Деньги могут "уходить" даже, когда этот прибор в режиме ожидания

У многих украинцев в квартирах есть бытовой прибор, который буквально пожирает электроэнергию, — посудомоечная машина. Она наматывает в десятки раз больше света, чем "простая" техника и это может выйти вам в копеечку.

"Телеграф" рассказывает о том, сколько можно сэкономить, если временно отказаться от прожорливой техники.

Сколько "мотает" посудомойка

В среднем современные посудомоечные машины потребляют от 0,5 до 0,8 кВт⋅ч в час. В то время как потребление электроэнергии в более старых моделях может достигать даже 2 кВт-ч. При этом средний цикл одного мытья может достигать 2-3 часов.

Таким образом, если взять машинку с потреблением 1 кВт-ч, то она "съест" 2-3 кВт-ч за один цикл.

При регулярном использовании этот электрический "зверь" может намотать около 75 кВт·ч в месяц и 912 кВт·ч в год.

Сравнение с другими приборами

Средний ноутбук с потреблением 85 Вт за те же 3 часа в день "намотает" всего 7,65 кВт·ч в месяц и 93 кВт·ч в год. То есть в 10 раз меньше, чем посудомоечная машина.

Сколько это в деньгах

В настоящий момент в Украине 1 кВт-ч стоит 4,32 грн.

Месяц использования посудомойки обойдется вам примерно в — ~ 320 гривен.

Год использования — ~ 3900 гривен.

Наиболее затратные электроприборы

Как сэкономить

Первое, что приходит на ум — меньше использовать посудомойку. Действительно, сократив её работу в 2 раза, в месяц можно экономить до 160 гривен, а в год до 2000 гривен.

Существует менее "жертвенный" способ. Но он поможет не всем. Дело в том, что у некоторых современных посудомоек существует экономичный режим работы, которы может снижать потребление электроэнергии вплоть до 3 раз. То есть, экономия в месяц до 200 гривен, а в год до 3 тысяч без необходимости прекращать использование.

Кроме того, при длительном отсутствии дома полностью отключайте устройство от сети, чтобы избежать лишнего расхода в режиме ожидания. Это также позволит сэкономить,

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая зарядная станция потянет стиралку, холодильник и плиту на кухне.