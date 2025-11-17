5 звичних приладів, які таємно збільшують ваші платіжки

Дрібні прилади – не такі вже й безневинні. Разом вони можуть легко намотати додаткові десятки кВт

Коли електроенергію "жеруть" великі побутові прилади, як бойлер чи холодильник, це нікого не дивує. Однак додати зайві кіловати до платіжки можуть і маленькі електроприлади, навіть, якщо ви ними нечасто користуєтесь.

"Телеграф" порахував, скільки ж вони насправді витрачають. П’ять приладів, які намотують найбільше енергії є вдома майже у кожного.

Хто витрачає найбільше електроенергії?

Чайник. Якщо кожен день кип’ятити чайник загалом по 20 хвилин, на місяць витрачаєте 15,5 кВт⋅год (за умови потужності 1500 Вт).

Якщо кожен день кип’ятити чайник загалом по 20 хвилин, на місяць витрачаєте 15,5 кВт⋅год (за умови потужності 1500 Вт). Мікрохвильовка. Якщо гріти їжу 3–4 рази на день, загалом десь 15 хвилин, то в місяць намотає до 7,7 кВт⋅год (потужність приладу 1000 Вт).

Кавоварка . Якщо ви поціновувач кави або часто пригощаєте гостей, і кавоварка працює кожен день по 40 хвилин, то в місяць додатково сплатити за 15,5 кВт⋅год.

. Якщо ви поціновувач кави або часто пригощаєте гостей, і кавоварка працює кожен день по 40 хвилин, то в місяць додатково сплатити за 15,5 кВт⋅год. Праска. Якщо ви з тих господарів чи господинь, яким важливо, аби все було випрасувано і ви витрачаєте на прасування 30 хвилин щодня, то готуйтесь до додаткових 31 кВт⋅год на місяць (за умови потужності 2000 Вт)

Якщо ви з тих господарів чи господинь, яким важливо, аби все було випрасувано і ви витрачаєте на прасування 30 хвилин щодня, то готуйтесь до додаткових 31 кВт⋅год на місяць (за умови потужності 2000 Вт) Фен. Щоденна укладка волосся протягом 20 хвилин витрачає 10,85 кВт⋅год на місяць (потужність 1000 Вт).

Загалом виходить чимало — понад 80 кВт⋅год на місяць. За чинним тарифом це майже 350 грн до рахунку.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто на ніч вимикати бойлер для заощадження коштів.