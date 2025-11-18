Что скрывает самая короткая улица Киева. Ни одного дерева, три дома и жуткая легенда (фото)

В 2004 году переулок мог исчезнуть

Самая короткая улица Киева имеет всего 83 метра, это — Инженерный переулок в Печерском районе недалеко от станции метро "Арсенальная". Для сравнения, самая длинная улица столицы (Броварской проспект) тянется на 13,5 километра.

"Телеграф" рассказывает о коротеньком, но окутанном легендами Инженерном переулке. Он пролегает от улицы Князей Острожских до улицы Ивана Мазепы.

Переулок Инженерный фактически является "улицей из трех домов". Впрочем, только один из них принадлежит к переулку, остальные дома — к улице Ивана Мазепы: дом, занимающий всю нечетную сторону переулка (№ 2 по ул. Ивана Мазепы) и дом, расположенный в конце переулка с четной стороны (№ 4/6 по ул. Ивана Мазепы).

Интересно, что в самом маленьком переулке Киева нет ни одного дерева. Зато у него есть арка во двор дома №4 и одна дверь, выходящая на Инженерный.

Инженерный переулок

В 2004 году были планы сноса дома № 2 по улице Ивана Мазепы, что привело бы к исчезновению переулка Инженерный. Однако эти планы не воплотились и самая короткая улица Киева осталась как есть.

Инженерный переулок имеет одну дверь

История и легенды Инженерного переулка

Переулок возник в конце XIX века. Название "Инженерный" связано с тогдашними жителями тех кварталов — там жили военные инженеры, проектировавшие и строившие укрепления.

Однако местные жители издавна пересказывают другую историю названия. По легенде, она возникла из-за пропавшего инженера, ставшего тенью этого места, пишет KyivPage.

Рассказывают, что в доме №4, единственном с официальным адресом "Инженерный переулок", в начале XX века жил молодой инженер. Мужчина работал над секретным оборонным проектом и разработал чертежи комплекса тоннелей под землей, которые должны были соединить Киево-Печерскую лавру с неизвестным подземельем под Днепром.

Однако проект так и не был реализован. Более того, рассказывают, что однажды его автор бесследно исчез. Все, что касалось проекта — чертежи и дневники, якобы забрала власть. Исчезли даже личные вещи инженера.

После этого инцидента дом начали обходить стороной. Даже сегодня, говорят жители близлежащих улиц, ночью в переулке слышны странные звуки. Якобы люди слышат непонятные шаги, гул или даже голоса, исчезающие за дверью флигелей №4-а и №4-б.

Кроме того, на записях камер видеонаблюдения время от времени появляются не имеющие объяснения тени — ведь в переулке всегда пусто. Мистику усиливает атмосфера инженерного переулка: узкий проход, старые дома, неестественная тишина.

