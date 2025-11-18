Все, что осталось от одного из древнейших монастырей: где в Киеве этот дом и какова его судьба

Сегодня здание в аварийном состоянии, но его стены все еще сохраняют историю города, которую мы рискуем навсегда потерять.

В Киеве на улице Ивана Мазепы, 11 стоит дом, который сегодня является единственным уцелевшим свидетелем существования Киевского Пустынно-Никольского монастыря – одной из важнейших духовных святынь старого Киева. Все остальное – храмы, колокольни, кельи – исчезло в омуте истории, уничтоженное советской властью.

Осталось только этот доходный дом, построенный монастырем в начале ХХ века как источник дохода и престижное жилье для киевлян. "Телеграф" расскажет о нем поподробнее.

Архитектура и история создания

Он был построен как престижный доходный дом для Никольского военного монастыря (бывшего Киевского Пустынно-Никольского монастыря), где размещались квартиры, номера на аренду и удобства для киевлян и гостей города. Автор проекта – епархиальный архитектор Евгений Ермаков, один из самых выдающихся авторов церковных и монастырских построек Киева. Он спроектировал практичную и одновременно монументальную постройку, которая имела коридорную планировку, просторные лестничные клетки с большой площадью естественного освещения, современные для того времени технические новации – лифты, водопровод, электричество и канализацию (по состоянию на 1911-1914 гг.).

Дом строили на участке бывшей монастырской ограды рядом со старинной надвратной колокольней, уничтоженной в 1934 году. Сначала планировали три этажа, затем надстроили четвертый и оснастили тремя подъемными машинами (лифтами). Во дворе были построены современные хозяйственные объекты – прачечная, кирпичный погреб и другие технические помещения.

Доходный дом Никольского военного монастыря, фото 1930-х годов

В период революций и смен власти дом стал временным пристанищем для военного министерства Украинского Государства в 1918 году. После национализации в 1922-1930-х годах он выполнял функцию дома для рабочих завода "Арсенал", а в советский период – заводского общежития. Часть помещений использовали государственные учреждения, часть – арендовали жители Печерска.

Эдементы декора дома на Мазепы, 11

Социальная роль и исторический контекст

Завод "Арсенал" был одним из важнейших промышленных предприятий советского Киева – здесь работали тысячи людей, для которых было важно иметь качественное жилье рядом с производством. В 1930-х годах, в ответ на социальные вызовы, началось массовое строительство жилых домов для работников. Внутренняя планировка квартир была довольно просторной, с большой лестницей и хорошим освещением.

Дом на Ивана Мазепы, 11, фото 2013 года

Киевский трамвай на Печерске – символ эпохи

На исторических фотографиях этого района часто изображен киевский трамвай – знаковый городской транспорт, десятилетиями являвшийся неотъемлемой частью жизни Печерска. Улица Январского восстания с 1930-х годов была важным маршрутом киевских трамваев, которые обеспечивали связь рабочих кварталов с заводом "Арсенал", Подолом, центром и вокзалом. Трамвайные маршруты проходили здесь и были ключевыми для доставки рабочих. На фото 30-х годов виден классический вагон с деревянным или металлическим корпусом и характерным стилизованным дизайном – именно такие ходили в этот период. Трамваи стали социально важной частью местной инфраструктуры, решая вопросы доступности жилья и работы.

В середине ХХ века трамвайные линии района начали сокращаться, уступая место автотранспорту и троллейбусам. Однако история трамвайного движения у "Арсенала" осталась в воспоминаниях поколений – как символ стремительного развития города и особого ритма жизни того времени.

Что происходит с домом

По состоянию на 2025 год Дом Никольского военного монастыря (Ивана Мазепы, 11) находится в аварийном состоянии и фактически пустует: фасады осыпаются, многие окна разбиты, и здание уже несколько лет не используется по назначению. Номинальным собственником дома является финансовая структура, однако фактическая эксплуатация прекращена, а вокруг продолжаются судебные и имущественные споры по поводу права собственности и возможного использования.

Вид дома в 2020 году

История Дома Никольского военного монастыря – это напоминание о скоротечности времени, когда общины, институции, даже целые государства оставляют после себя только стены и воспоминания. Сегодня здание оказалось на грани упадка, но его архитектура и прошлое продолжают волновать сердца киевлян и исследователей. Оно – не просто артефакт, а призыв хранить городскую память, ценить настоящие сокровища прошлого и заботиться о культурном наследии, чтобы история Печерска и всего Киева осталась жива для следующих поколений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему вам стоит увидеть уникальное сооружение в центре Киева. Это так называемый "дом-обманка", который точно может удивить.