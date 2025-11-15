Не Крещатик: какая улица самая длинная в Киеве (фото)

Проспект официально переименовывали 6 раз

Самой длинной улицей в Киеве является Броварский проспект, простирающийся через Днепровский и Деснянский районы столицы. Длина его составляет примерно 13,5 км.

Прямая магистраль начинается от моста Метро через Днепр и пролегает до границ города Бровары, где переходит в улицу Киевскую. "Телеграф" расскажет, чем интересна эта транспортная артерия.

Что нужно знать

Длинна Броварского проспекта около 13,5 км

Когда-то по нем проходила трамвайная линия, соединявшая Киев с Броварами

Сегодня проспект является частью автодорог М01, E95, E101 и Н07

Проспект возник еще как путь в Чернигов и был известен как Черниговское шоссе. В начале XX века это был Маклаковский проспект, а начиная с 1920-х годов – Броварское шоссе. С середины 1920-х годов улица получила название проспект Первого Мая. В 1940-х годах снова употреблялось название Броварское шоссе, но с 1973 года начали использовать топоним Броварский проспект. В 1977 году, в честь 60-летия Октябрьской революции, его переименовали в проспект 60-летия Октября. И только с 1993 года улица получила свое нынешнее название.

История проспекта

Броварской проспект

С 1912 по 1941 годы по проспекту пролегала трамвайная линия, соединявшая почтовую площадь с городом Бровары. Сначала, до 1920-х годов, на линии использовался бензиномоторный подвижной состав, а в 1926 году маршрут №23 "Никольская слободка — Бровары" был электрифицирован.

Свой современный вид и длина проспект получил с середины 1960-х годов.

Броварской проспект в Киеве

Сейчас почти вдоль всего проспекта проходит открытый участок Святошинско-Броварской линии метрополитена. Вдоль линии метро простирается зеленая полоса, поэтому застройка проспекта начинается только в поселке Быковня.

Броварской проспект

Проспект является частью автодороги международного значения М01 (Киев — Чернигов — Новые Яриловичи), который, в свою очередь, является частью Европейских автомобильных путей E95 и E101, автодороги национального значения Н07 (Киев — Сумы — Юнаковка).

