Що приховує найкоротша вулиця Києва. Жодного дерева, три будинки та моторошна легенда (фото)

У 2004 році провулок міг зникнути

Найкоротша вулиця Києва має всього 83 метри, це — Інженерний провулок у Печерському районі неподалік станції метро "Арсенальна". Для порівняння, найдовша вулиця столиці (Броварський проспект) тягнеться на 13,5 кілометра.

"Телеграф" розповідає про коротенький, але оповитий легендами Інженерний провулок. Він пролягає від вулиці Князів Острозьких до вулиці Івана Мазепи.

Провулок Інженерний фактично є "вулицею з трьох будинків". Втім лише один з них належить до провулка, решта будинків — до вулиці Івана Мазепи: будинок, що займає весь непарний бік провулка (№ 2 по вул. Івана Мазепи) і будинок, що розташований в кінці провулка з парного боку (№ 4/6 по вул. Івана Мазепи).

Цікаво, що в найменшому провулку Києва немає жодного дерева. Натомість він має арку у двір будинку №4 та одні двері, що виходять на Інженерний.

Інженерний провулок

У 2004-му році були плани знесення будинку № 2 по вулиці Івана Мазепи, що призвело б до зникнення провулка Інженерний. Однак ці плани не втілилися й найкоротша вулиця Києва лишилася як є.

Інженерний провулок має одні двері

Історія та легенди Інженерного провулка

Провулок виник наприкінці ХІХ сторіччя. Назва "Інженерний" пов'язана з тодішніми жителями тих кварталів — там мешкали військові інженери, що проєктували та будували фортечні укріплення.

Однак, місцеві жителі здавна переповідають іншу історію назви. За легендою, вона виникла через зниклого інженера, що став тінню цього місця, пише KyivPage.

Розповідають, що у будинку №4, єдиному з офіційною адресою "Інженерний провулок", на початку XX століття жив молодий інженер. Чоловік працював над секретним оборонним проєктом та розробив креслення комплексу тунелів під землею, що мали з’єднати Києво-Печерську лавру з невідомим підземеллям під Дніпром.

Однак проєкт так і не реалізували. Щобільше, розповідають, що одного дня його автор безслідно зник. Все, що стосувалося проєкту — креслення та щоденники, нібито забрала влада. Зникли навіть особисті речі інженера.

Після цього інциденту будинок почали обходити стороною. Навіть сьогодні, кажуть жителі прилеглих вулиць, уночі в провулку можна почути дивні звуки. Нібито, люди чують незрозумілі кроки, гул або навіть голоси, що зникають за дверима флігелів №4-а та №4-б.

Крім того, на записах камер відеонагляду час від часу з'являються тіні, які не мають пояснення — адже в провулку завжди порожньо. Містику посилює атмосфера Інженерного провулка: вузький прохід, старі будинки, неприродна тиша.

