Лучший способ защитить розы после первых заморозков

Есть самый лучший способ защитить розы после первых морозов. Всего несколько шагов, чтобы гарантировать пышное цветение в следующем сезоне.

После первого похолодания розовые кусты нуждаются в заботе, чтобы они благополучно пережили зиму и на следующий год продолжали радовать пышным цветением.

Сначала нужно зачистить пространство вокруг роз, убрав мусор и листья. Затем следует подгрести землю на основание куста, можно подсыпать перегной старый или компост. Для более северных регионов целесообразно в качестве укрытия использовать лапник или сено. Затем розы обильно поливаются. Все это создаст условия для благополучной зимовки.

Розы, растущие в горшках, следует занести в помещение с низкой, но плюсовой температурой. Это может быть гараж, подвал или кладовка. До весны следует регулярно проверять, чтобы горшки не заливались, но земля не оставалась сухой .

Если вы увидели почерневшие листья и побеги, не торопитесь браться за секатор. Лучше подождите устойчивого весеннего тепла, чтобы не стимулировать преждевременный рост кустов.

Если все сделаете правильно, розы будут радовать вас и ваших близких в течение многих лет.

